Un fantasma sulla strada del Cagliari 

Le luci di Natale soffuse filtrano dalla nebbia e nel buio di una Venezia che, a distanza di oltre due anni, per il Cagliari è ancora e sempre il fantasma di una retrocessione assurda, impossibile da cancellare e dimenticare. Era il 22 maggio del 2022: i rossoblù tornano sul luogo del delitto, un delitto perfetto. Anche se poi di quel giorno i superstiti sono ben pochi: capitan Pavoletti, Deiola, il subentrato Marin e Zappa, che rimase in panchina.

E c’era anche Altare, che le vie del mercato hanno portato proprio in Laguna. Il resto è lì, affogato nei canali veneziani, fantasmi pronti a riemergere nei pensieri di chi, quel giorno, era presente. E non potrà mai dimenticare.

Caccia ai fantasmi

Domenica, 22 dicembre, saranno esattamente 31 mesi. Tutta un’altra storia, un’altra vita e un altro Cagliari. Ma chi era in campo, come Pavoletti, non ha scordato. «L’anno dopo, in B, ho fatto di tutto per esserci, anche se ero ancora infortunato», ha ricordato nel dopo partita di sabato scorso contro l’Atalanta: «Volevo togliermi il dente. Ma quello 0-0 è una ferita che non dimenticherò mai e che possiamo cancellare solo con una bella vittoria».

Una vittoria che quel 22 maggio avrebbe cambiato la storia. Perché il Cagliari si era presentato sul traguardo finale, all’ultima giornata, con 29 punti, a -2 dalla Salernitana. Una settimana a preparare la trasferta in Laguna, contro una formazione ultima e ormai retrocessa, immersi nei cattivi pensieri. Perché la convinzione di molti era che sì, il Cagliari avrebbe vinto facilmente, ma la Salernitana, in casa contro un’Udinese ormai salva, non avrebbe avuto comunque difficoltà a prendersi i tre punti e la salvezza. E invece, come in tutti gli incubi che si rispettino, quel giorno ribaltò tutto.

Il delitto perfetto

Una Venezia immersa nel caldo umido, la flotta di tifosi rossoblù che raggiungevano l’isola di Sant’Elena e il Penzo in traghetto con un carico di speranze, i supporter della squadra di casa che contestavano la società a stelle e strisce al grido di “Yankee go home”. In panchina c’era Alessandro Agostini, uno col Cagliari nel cuore e nel sangue, che aveva risposto «obbedisco» alla chiamata della società per le ultime tre disperate giornate. Clima irreale, ma ancora più irreale quello che accadde nei 90 minuti. Con i rossoblù a giochicchiare, senza quasi mai tirare in porta, mentre da Salerno arrivavano le notizie che tutti avrebbero voluto sentire: uno, due, tre, quattro gol.

Non della Salernitana allora guidata da Davide Nicola, imprigionata nel panico del traguardo a portata di mano, ma dell’Udinese. Al Cagliari sarebbe bastato un unico, misero gol per fare il sorpasso e tenersi stretta la A. Ma quel gol non è mai arrivato e ancora oggi, nelle notti veneziane, si aggira al Penzo. Un fantasma che Pavoletti, chi c’era e anche chi ne ha solo sentito parlare, vuole scacciar via definitivamente. Domenica il Cagliari torna lì, in quella triste Venezia. Per spazzar via un ricordo e chiudere definitivamente una ferita che non smette mai di sanguinare.

