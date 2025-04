Un falò davanti al camper in sosta selvaggia al porto 

Hanno rischiato una sanzione di 2mila euro. Ma quando sul molo di ponente è arrivato il personale della Guardia costiera di Arbatax, i campeggiatori abusivi avevano già spento il falò acceso per riscaldarsi. Ai militari che, guidati dal comandante Mattia Caniglia, li hanno invitati ad allontanarsi, i tedeschi hanno detto che non sapevano che quella fosse una zona vietata ai campeggio. Giustificazione più frequente fornita da coloro che vengono intercettati a campeggiatori selvaggiamente nel territorio comunale, comprese le zone demaniali dove gli accertatori potrebbero contestare l’occupazione abusiva applicando una sanzione di 200 euro.

Uno dei punti in cui il fenomeno del camperismo selvaggio ha trovato continuità negli ultimi anni è il piazzale delle Rocce Rosse che però, dallo scorso settembre, il Comune ha convertito in area pedonale, vietando l’accesso ai mezzi, camper compresi, che per consuetudine sostavano notte e giorno sulla terrazza vista mare.

Si tratta di una rottura col passato per consentire un utilizzo esclusivamente pedonale di uno degli angoli più celebri della costa orientale. Il rischio è che chi vuole evitare il soggiorno (a pagamento) in un’area attrezzata possa invadere il litorale o occupare un tratto della zona portuale.

RIPRODUZIONE RISERVATA