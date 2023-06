Un falco pellegrino salvato dalla Forestale 

Gli agenti della stazione Forestale di Ales, grazie anche alla collaborazione di alcuni allevatori, due giorni fa hanno prestato i primi soccorsi a un falco pellegrino, trovato in località Obieddu, nelle campagne di Morgongiori. «Il rapace sarebbe sicuramente morto di stenti se non fosse stato preso in consegna e trasportato con urgenza alla Clinica veterinaria Duemari di Oristano. Da un primo controllo, infatti, l’animale non presentava fratture o ferite ma era comunque molto denutrito», sottolineano gli agenti.

