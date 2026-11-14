Un ospite tanto inatteso quanto restio ad andarsene ha stravolto il fine settimana dei riti religiosi a Ghilarza. Da ieri, infatti, un falco ha trovato rifugio nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine dell'Immacolata, rendendo di fatto inagibile l'edificio sacro per le celebrazioni. Nonostante il tempestivo intervento di Vigili del fuoco e Corpo forestale, ogni tentativo di recuperare il rapace e accompagnarlo all'esterno si è rivelato vano. Il falco infatti continua a stazionare nelle zone più alte dell’edificio, rendendo impossibili le operazioni di cattura in sicurezza.

A comunicare la singolare vicenda è stato direttamente il parroco, padre Paolo Contini, che si è visto costretto a riorganizzare d'urgenza tutte le attività pastorali del weekend. «Giocoforza abbiamo dovuto trasferire le funzioni - spiega il sacerdote - per garantire comunque il regolare svolgimento della vita parrocchiale. Per questo, sia le messe prefestive che le celebrazioni domenicali vengono officiate nella chiesa di Sant'Antioco. Anche l'appuntamento con il catechismo dei bambini, confermato per le 11, è trasferito a Sant'Antioco». Questo in attesa che il volatile decida di riprendere il volo verso l'esterno.

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