Un faccia a faccia incompleto 

Il confronto tra candidati a sindaco di Tortolì perde uno dei protagonisti. Questa sera Fabrizio Porrà non sarà nell’aula magna dell’Iti come, invece, era previsto. Il 57enne insegnante, candidato della lista civica Obiettivo 2030, ha comunicato la sua scelta mercoledì pomeriggio al comitato di quartiere di Monte Attu che organizza l’appuntamento in programma alle 19. Quasi in contamooreana (inizio alle 18.30), Porrà presenterà la sua lista al cinema Garibaldi. All’Iti è confermata la presenza di Franco Pili, Marcello Ladu e Lara Depau.

Retromarcia

Porrà e soci hanno preferito dare priorità alla presentazione della loro lista e del rispettivo programma piuttosto che presenziare al confronto di Monte Attu. Ecco la motivazione per cui il candidato della lista numero 3 salterà l’appuntamento di oggi alla cui organizzazione ha lavorato il comitato di quartiere di Monte Attu. Nell’annunciare la propria rinuncia all’invito, il candidato ha comunicato di rendersi disponibile più avanti per gli incontri con i singoli quartieri. All’apertura delle urne mancano dieci giorni esatti, abbastanza per far salire il livello del dibattito nella cittadina. Oggi nell’aula magna di via Scorcu, Pili, Ladu e Depau avranno l’opportunità di illustrare il loro programma con un intervento di un quarto d’ora, prima di presentare ciascuno i propri candidati. Poi ci sarà un dibattito con un numero limitato di domande (proposte dal comitato) e un tempo di risposta predefinito per ciascun aspirante sindaco. Dopodiché si aprirà il dibattito pubblico e, anche in questo caso nel rispetto della par condicio, per Pili, Ladu e Depau un tempo limitato per la relativa risposta.

L’attesa

Nella cittadina si respira clima da campagna elettorale. Quello che inizia oggi è l’ultimo fine settimana di incontri, dibattiti e attività di propaganda. Si annunciano giorni frenetici, con le quattro liste impegnate a rastrellare voti, facendo leva soprattutto sugli indecisi e su chi sembra orientato a disertare l’appuntamento col voto. Urne aperte sia domenica che lunedì (fino alle 15).