un ex punisce l’esperia all’overtime 

Basket Isernia 93

Esperia 91

(dopo un tempo supplementare)



New Fortitudo Isernia : Diana ne, Seguenti Monacelli 16, Batalskyi 12, Doglio 23, Sbaragli 7, Pali, Laffitte 9, Arrighini 2, Idrissou 10, Bonucci 3, Raicevic 11. Allenatore Mollica

Esperia Cagliari : Cabriolu 6, Mercenaro ne, Kucan 31, Floridia 15, Potì 20, Villani ne, Thiam 6, Picciau 5, Locci, Tocco ne, Sanna 8. Allenatore Manca

Parziali : 28-18; 43-36; 62-57; 80-80



Sconfitta a Isernia per mano di un cagliaritano: è il beffardo destino dell’Esperia, che inciampa sul campo della New Fortitudo, fanalino di coda della B Interregionale, trafitta dai 23 personali di Nicolò Doglio, guardia cresciuta nel settore giovanile di via Pessagno ed emigrata in Molise tre anni fa in cerca di fortuna. Con 11 punti nel decisivo supplementare, l’ex granata ha guidato la sua formazione, capace di compensare le lacune con una buone dose d’orgoglio.

Ko sanguinoso, invece, per un’Esperia spenta e troppo discontinua: negli ultimi due turni della regular season contro Fiumicino e Ferentino, gli uomini di Manca dovranno ancora far punti per archiviare il discorso salvezza e guadagnare l’accesso ai playoff in versione “Silver”.

La gara

L’approccio degli esperini è morbido, specie in difesa: Sanna e compagni concedono troppo e alla prima sirena sono già sotto di 10 lunghezze. Le cose peggiorano col passare dei minuti: Monacelli scava il solco sul +17 e costringe Manca a spolverare la difesa a zona. L’accorgimento si rivela produttivo, perché i cagliaritani accorciano alla pausa lunga approfittando anche del buon impatto di Floridia (43-36).

La rimonta prosegue nel secondo tempo: in 3 occasioni nell’ultimo quarto l’Esperia si ripresenta sul -1, poi pesca la fiammata offensiva di Kucan che vale il vantaggio. L’inerzia sembra poter cambiare padrone, ma Isernia reagisce con carattere rimandando il verdetto all’overtime. Ed è a questo punto che si accende Doglio: con 3 triple consecutive, l’ex indirizza la gara sui binari di Isernia, che si protegge con successo dagli ultimi assalti e brinda a una vittoria meritata.



