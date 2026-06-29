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Tortolì
30 giugno 2026 alle 00:19

Un evento al giorno dedicato ai turisti 

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Un evento (quasi) ogni giorno, per creare socialità unendo tradizione, cultura e divertimento. Una cinquantina gli appuntamenti del calendario estivo di Tortolì. Un mix molto variegato a cui hanno lavorato il Comune e la Pro Loco Rocce Rosse. Il calendario è stato ufficializzato ieri, ma l’inaugurazione vera e propria è avvenuta giovedì scorso con la prima notte bianca. Collaudato il format: tutti i giovedì d’estate musica, shopping e divertimento in pieno centro.

Tra sagre, incontri letterari, teatrali e cinematografici (confermata Cal’a Cinema, a cavallo tra luglio e agosto), le rassegne saranno ospitate in diversi punti strategici della cittadina, dalla tensostruttura del San Francesco all’Ex Blocchiera Falchi passando per S’Ortali ‘e su Monti, Cala Genovesi, piazza Porto Frailis, piazzale del multipiano, giardino della biblioteca, piazza Fra Locci e corso Umberto. Nella seconda metà dell’estate si terranno, come di consueto, Is Festas de Sartu, e la Pastorale del turismo promossa dalla Diocesi di Lanusei al Centro Caritas. «È un programma che punta a valorizzare le nostre specificità, dal commercio del centro con le Notti bianche e il mercato serale, fino alla tradizione e alla cultura con il Nurarcheo Festival. Il nostro obiettivo - ha spiegato Michele Fanni, consigliere comunale con delega al Turismo - è dare continuità all’animazione territoriale e sostenere le imprese locali. Il cartellone dimostra che, unendo le forze tra pubblico e privato, riusciamo a garantire un’offerta accogliente e identitaria per i residenti e per i turisti che sceglieranno». (ro. se.)

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