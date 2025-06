Un evento a Oslo celebra Goloritzè: “La più bella” 

Nella sala concerti Kunzerthus di Oslo sono scattati gli applausi quando sul grande schermo sono state mostrate fotografie di Cala Goloritzè, la spiaggia sulla costa occidentale della Sardegna che ha ricevuto il premio per 'miglior spiaggia al mondo 2025' dal sito americano 'The World's Best'. Le celebre immagini delle coste sarde sono state il gancio che ha portato un pubblico di oltre 300 persone presenti, ospiti dei festeggiamenti per 79 anni della Repubblica Italiana a Oslo, con un evento che quest'anno ha messo i riflettori sulla Sardegna. Partendo da ciò per cui l'isola è famosa, l'evento ha portato il pubblico italo-norvegese ad andare oltre le coste, come ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia a Oslo, Stefano Nicoletti. Dopo la musica di Enzo Favata si è passati alla cucina con la degustazione di prodotti e vini della Sardegna, preparati da un team guidato da Giampaolo Dui, vicepresidente del distretto rurale della Sardegna centrale del Nuorese: «ho raggruppato diverse aziende enogastronomiche e turistiche per portare l'eccellenza del vino, del formaggio, del pane, 7 tipi di pane carasau differenti, l'olio, la bottarga. Il tutto da piccoli produttori», sottolineando il lavoro di squadra con l'associazione Menù Deleddiani.

RIPRODUZIONE RISERVATA