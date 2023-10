Un eurogol piega il città di Selargius, poker del Sant’Elia 

Uta 2020 2

Città Selargius 1

Uta 2020 : Secchi, Mameli, Piras, Aretino, Virdis (61’ Piras), Atzeni, Angioni (69’ Nonnis), Sartorio, Billai (57’ Mandas), Picciau, Cossu (61’ Pibia). Allenatore Saba.

Città di Selargius : Ambu, Felleca, Schirru, Pinna, Rais, Perra (78’ Mereta), Cannas, Spissu, Ulleri (74’ Zucca), Ruggeri, Piga (54’ Mamadou). Allenatore Melis.

Arbitro : Milia di Cagliari.

Reti : 3’ Rais, 46’ (a), 77’ Atzeni.



Vittoria anche tra le mura amiche per l’Uta che supera di misura Selargius con il punteggio di 2-1. Gli ospiti partono meglio e sbloccano il punteggio dopo tre minuti grazie al rigore prima sbagliato e poi corretto in rete da Mattia Rais. Gli utesi provano a riportare il risultato in parità ma Selargius si chiude bene e riparte con ordine. Nella ripresa, i padroni di casa trovano subito la parità grazie a un’autorete scaturita da un calcio di punizione. A pochi minuti dall’inizio della ripresa il selargino Davide Piga è stato costretto a lasciare il campo a seguito di un contrasto pesante con un avversario. Il ragazzo è stato poi trasferito in ospedale con un’ambulanza. Le occasioni da una parte e dall’altra non mancano, ma al 77’ arriva la nota d’autore di Nicola Atzeni che con una splendida rovesciata trova il gol della vittoria per l’Uta.

