Un euro al mese per il paese 

Se ogni cittadino donasse un euro al mese, in cinque anni Tortolì si ritroverebbe con un tesoretto di 660 mila euro. Il conto è presto fatto. “Un euro al mese per il tuo paese” è l’iniziativa promossa da Francesca Melis, presidente della Nuova Pro Loco Tortolì-Arbatax che raccoglierà le donazioni con appositi vasetti a disposizione in diverse attività commerciali. Il ricavato sarà destinato a finanziare eventi, opere e istituire borse di studio a beneficio di ragazzi talentuosi o bisognosi. I vasetti, griffati con l’hashtag #uneuroalmeseperiltuopaese saranno disponibili dai prossimi giorni, quando inizierà ufficialmente la raccolta i cui proventi potrebbero già servire per gli eventi nel periodo delle festività natalizie.

L’iniziativa

«Provate a immaginare se ciascun residente o comunque qualsiasi persona che gravita a Tortolì ogni mese risparmiasse anche un solo euro per la collettività». Francesca Melis sottolinea la portata ambiziosa dell’iniziativa per rianimare la cittadina. Secondo la presidente dell’associazione donare un solo euro per il bene di Tortolì sarebbe l’inizio della rinascita. «In fondo quanti euro buttiamo in un mese? Tanti, anche solo per un carrello, per esprimere un desiderio o una fesseria qualsiasi. Poniamo anche che solo la metà delle persone residenti versino il loro euro: la cifra - riflette la presidente - non è comunque cosa da poco conto e consentirebbe davvero di fare grandi cose»

L’analogia

Versando un euro al mese i residenti garantirebbero oltre 130 mila euro all’anno. Non poco. «Da gennaio - prosegue la Melis, invitando i cittadini a donare l’offerta nel contenitore dei sogni - potreste essere voi, a tutti gli effetti, i protagonisti delle scelte da portare avanti attraverso proposte, opinioni e votazioni». Sotto il profilo istituzionale l’iniziativa di una delle due Pro Loco locali presenta un’analogia con la tassa di soggiorno, tema caldissimo delle ultime settimane. Il dibattito sul ticket turistico si è riaperto dopo che durante la seduta dell’ultimo Consiglio comunale, il sindaco Massimo Cannas ha annunciato lo studio di una bozza e l’analisi condivisa con le associazioni di categoria per l’istituzione della tassa. Anche in quel caso il ricavato, che potenzialmente sarebbe di oltre 600 mila euro annuali facendo riferimento alle presenze del 2021, verrebbe destinato a potenziare la qualità dei servizi annessi al turismo.