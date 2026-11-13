I carabinieri della compagnia di Lanusei hanno arrestato Gabriele Loi, 31 anni, di Jerzu, trovato in possesso di 120 grammi di cocaina e di un tirapugni. L’arresto, avvenuto ieri mattina a Bari Sardo, è stato eseguito al termine di perquisizioni effettuate dai militari nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità disposte sul territorio. Nel corso delle operazioni, il personale dell’Arma ha rinvenuto e sequestrato la sostanza stupefacente e l’arma impropria. Secondo quanto emerso, la cocaina era suddivisa in quantità compatibili con lo spaccio. Il tirapugni è stato sequestrato insieme alla droga. Oggi si conosceranno maggiori dettagli sull’operazione. Le indagini sono coordinate dalla sostituta procuratrice Giovanna Morra, che sta vagliando la posizione dell’indagato alla luce del materiale sequestrato e degli accertamenti svolti dai militari. Su disposizione della Procura, Loi, assistito dall’avvocato di fiducia Francesco Serrau, è stato trasferito nel carcere di Lanusei, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tra oggi e lunedì si terrà l’udienza di convalida dell’arresto, nel corso della quale il giudice dovrà valutare la legittimità del provvedimento e l’eventuale applicazione di una misura cautelare: se confermare la detenzione in carcere o alleggerire la misura stessa. (ro. se.)

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