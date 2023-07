Un esposto in Procura per il cancello in via delle Rose 

Auto parcheggiate male a Costa Rei in via delle Rose, un cancello che prima non c’era e un’ambulanza che rischia di arrivare in ritardo per soccorrere una donna. Fatto – quest’ultimo – accaduto lo scorso 2 luglio che ha spinto oltre cento persone che frequentano il tratto di spiaggia compreso tra via delle Rose e via dei Tulipani a presentare un esposto in Procura: «Chiediamo – è la richiesta dei firmatari – che venga realizzato un accesso alla spiaggia pubblica, che venga disposta l’immediata modifica dell’ubicazione del cancello di ingresso alla strada ai mezzi di soccorso e che ci sia una diversa disposizione dei parcheggi». Per i firmatari alla base ci sarebbe «la chiusura immotivata di un tratto di strada nell’indifferenza generale». In ogni caso «più che un’accusa è un invito a trovare soluzioni».

Marco Farci, imprenditore e uno dei proprietari del terreno con il cancello, spiega di essere “parte lesa”: «Stiamo subendo minacce e danneggiamenti – chiarisce – e nel frattempo stiamo consentendo il transito ai mezzi di soccorso sulla nostra proprietà. Le chiavi le hanno i bagnini. Il turista non è stato soccorso agevolmente non a causa del cancello che era aperto ma di una Polo parcheggiata a tappo. Se la Polo avesse bloccato l’ingresso del Pronto Soccorso avrebbero fatto un esposto per spostare la recinzione dell’ospedale?». Tra l’altro «avevamo installato il cancello 2 metri più indietro ma le autorità competenti ci hanno imposto di metterlo dov’è oggi. Non tollereremo più altre minacce».

