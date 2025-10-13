VaiOnline
Senorbì.
14 ottobre 2025 alle 00:09

Un esercito di volontari nelle Misericordie 

Senorbì centro del volontariato. Sono 90 i ragazzi del servizio civile universale in forze nelle associazioni di volontariato delle Misericordie della Sardegna che si sono dati appuntamento in Trexenta per un incontro formativo che li ha visti coinvolti per un’intera giornata insieme ai loro tutor.

«Si tratta di ragazzi che prestano la loro opera in ambito sanitario e di protezione civile in 14 Fraternità della Misericordia isolane aiutando le fasce deboli della popolazione e proteggendo l'ambiente e le persone», ha detto la referente regionale Agnese Schirru. Si occupano in particolare di trasporti socio assistenziali e sanitari da e verso le strutture servizio di emergenza urgenza 118, assistenza a manifestazioni, antincendio boschivo, tutela del territorio.

Soddisfatto anche il presidente della Misericordia di Senorbì Patrizio Batzella che ha confermato l’impegno dei volontari sul territorio.

L’incontro, promosso in collaborazione con Comune, parrocchia e protezione civile Sant’Isidoro, ha avuto tra i partecipanti il sindaco Alessandro Pireddu, il vicesindaco Carlo Mascia, il parroco don Giancarlo Dessì e il presidente della Protezione civile Andrea Cirina. (s. sir.)

