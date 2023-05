Un esercito di poveri vecchi 

Basta guardarsi intorno, in famiglia, per le strade, negli ambulatori medici, nei parchi: la popolazione anziana è numerosa e visibile dappertutto. Persino fuori dalle scuole, dove il numero dei nonni spesso compete con quello dei genitori che aspettano l’uscita dei bambini. La crisi demografica si aggrava e la popolazione di Tortolì è sempre più vecchia: l’età media è di 46,4 anni, mai così alta. Vent’anni fa era di 37,9 anni. Dunque, tra il 2002 e il 2022, l’indice di vecchiaia nel centro più popoloso dell’Ogliastra ha subito un incremento del 22,34 per cento. L’ultimo report conferma la tendenza: non c’erano mai stati così tanti over 65 (2.569). L’anno precedente erano 60 in meno, 20 anni fa addirittura 1.425 in meno. Di contro crolla la fascia di residenti tra 0 e 14 anni, passata da 1.531 del 2002 a 1.362 del 2022. Mai così pochi.

Le emergenze

Sempre più longevi, ma anche molto soli, chiusi in casa, con limitati aiuti domestici, in difficoltà quando hanno problemi sanitari perché la medicina territoriale, talvolta, impone tempi d’attesa estenuanti per i controlli di routine. E infine impoveriti, perché le pensioni sono basse e non arrivano altri sussidi. Dall’indagine condotta di recente dall’Inps arriva la conferma che nella terra dove si vive più a lungo si campa con pensioni da fame. A Tortolì una pensione media di un cittadino che ha lavorato una vita nell’ambito privato è di 830,71 euro, mentre quella del pubblico 2.010,13 euro. Il Documento unico di programmazione, un elaborato di 142 pagine a corredo del bilancio di previsione, conferma la situazione di allarme sociale: «Accanto a una condizione di relativo benessere economico registrata negli anni precedenti alla crisi economica cui stiamo assistendo - recita la nota - si evidenzia oggi una situazione di malessere e di disagio sociale generalizzato sempre più frequente nelle categorie più esposte a rischio di esclusione sociale, tra cui gli anziani».

Il sindacalista

«Tra le tante necessità - afferma Luigi Vacca, 73 anni, segretario della lega dei pensionati Spi-Cgil dell’Ogliastra - c’è quella di un’area ricreativa destinata alla socializzazione degli anziani. Una persona di una certa età deve sentirsi una risorsa per la comunità. Ecco, anni fa c’era il servizio di nonno vigile che teneva impegnato un gruppo di persone. Poi penso alla biblioteca, ora chiusa, che potrebbe coinvolgere gli anziani».