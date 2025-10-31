Un esercito di liberi musicanti 

Sarà la musica che gira intorno, o qualcosa di strano nell’aria. In Ogliastra c’è un esercito di musicisti o aspiranti tali. Sono 504 gli iscritti alla Scuola civica di musica per l’Ogliastra, quasi 100 in più dello scorso anno divisi tra la sede madre di Lanusei, 250, Tortolì (100), Bari Sardo (100), Ulassai (62). Condividono un ampio spettro di note e passioni, dall’arpa al canto lirico, passano per basso/chitarra/batteria fino alla Street band di percussioni, canto a tenore, organetto e sulitu. Singolarmente si possono studiare 25 strumenti. Poi ci sono le band (della casa), e i cori. Un’offerta “tuttifrutti” direbbe Little Richard, in cui mettere alla prova il proprio talento, pagando una quota, come prevede un servizio personalizzato. Alla fine dell’anno gli studenti hanno la possibilità di mettersi alla prova nei saggi finali.

In crescita

La scuola ha una storia ultraventennale ma negli ultimi tempi è cresciuta sotto la guida del maestro Simone Pistis. «Il progetto formativo va ben oltre l’insegnamento – spiega Pistis – ponendo una particolare attenzione al valore sociale che questa realtà rappresenta per giovani e adulti. La musica d’insieme moderna e classica, l’orchestra di percussioni afrobrasiliane “Mistura Fluo” e i cori, non è solo un’attività didattica, ma il risultato tangibile di un costante lavoro di comunità. Queste formazioni rappresentano un veicolo di aggregazione, crescita personale e inclusione».

Il territorio

L’attività della scuola si articola su due fronti complementari. Da un lato, un lavoro capillare e prezioso di didattica individuale, dall’altro un intenso lavoro di diffusione musicale sul territorio, che trova il suo perno nella rassegna “Note d’Ogliastra”. Una scuola con un territorio intorno, attraverso la collaborazione con i Comuni, gli istituti comprensivi, la casa circondariale e l’ospedale. «Queste partnership testimoniano l’impegno della scuola nel creare valore condiviso attraverso la musica».

L’amministrazione comunale guidata da Davide Burchi sposa in pieno il progetto e “incoraggia” l’attività della Scuola con un investimento da 250 mila euro. «Nei giorni scorsi abbiamo approvato questa delibera di giunta relativa alla scuola civica di musica. Ovviamente siamo molto orgogliosi perché è un bel servizio ma che non deve mai essere dato per scontato. Da ultimo abbiamo ricevuto la bella notizia dalla Regione di un ulteriore finanziamento da un milione».

