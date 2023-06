Un esercito di bagnini sulla Costa Verde 

Sulla Costa Verde è sbarcato un esercito di bagnini per vigilare sulla sicurezza dei cittadini e dei turisti che affolleranno il litorale di Arbus. Ventisette angeli rossi, diciassette del servizio di salvamento a mare del Comune e gli altri dei lidi privati. La partenza anticipata rispetto allo scorso anno non ha permesso di completare l’installazione delle torrette su tutte le spiagge, come quella di Torre Dei Corsari dove la nidificazione del fratino, un piccolo volatile in via di estinzione, invita alla prudenza.

Il progetto

Da ieri mattina e fino a metà settembre (salvo eventuale proroga), i 47 chilometri del litorale potranno contare tutti giorni, dalle 10 alle 19, sulla presenza dei bagnini nelle torrette posizionate nelle sette spiagge più affollate e anche più amate dai turisti: Pistis, Torre dei Corsari, Funtanazza, Guturru ‘e Flumini, Portu Maga, Piscinas, Scivu. In ogni postazione –dotate di tutte le attrezzature – verranno garantite le attività di pronto intervento, le manovre di primo soccorso anche con l’uso del defibrillatore semiautomatico, considerato che da qualche anno sono più frequenti i malori sotto l’ombrellone, e la tutela delle condizioni igieniche sull’arenile con il rispetto di leggi e ordinanze.

Il team

Qualificati e coordinati dal capogruppo, Matteo Melis, i bagnini avranno anche il compito di informare e sensibilizzare le persone sui rischi che corrono in acqua. «La speranza – dice Melis – è che ci ascoltino. Lo scorso anno sono stati in tanti a ignorare le bandire rosse, anche quando erano doppie, sono stati pure sordi al richiamo del fischietto. Per un’estate più sicura, quest’anno la collaborazione con la Capitaneria di Porto di Oristano sarà a 360 gradi. Massima disponibilità del personale che ha voluto incontrare i responsabili delle torrette per un coordinamento puntuale. Sarà tolleranza zero, chi sbaglia sarà sanzionato».

Il Comune

«La partenza anticipata del servizio che impegna risorse per circa 150 mila euro speriamo possa evitare tragedie – dice l’assessore alla Protezione civile, Simone Murtas che ricorda quanto abbia influito l’accordo col gestore Alessio Mattana – In passato, i bandi annuali per l’affidamento del servizio hanno fatto slittare l’avvio ai primi di luglio, qualche volta anche a mese inoltrato. Problema risolto nel 2021 con la gara d’appalto per quattro anni, da giugno a settembre».

