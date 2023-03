Un esercito di baby calciatori in campo 

Sarà una domenica scandita dall’entusiasmo che soltanto il pallone sa garantire ai calciatori in erba. Una domenica a tinte rossoblù, i colori del Cagliari calcio che in Ogliastra concede il bis con le manifestazioni riservate alla categoria Esordienti dell’Academy, la cantera del club guidata da Bernardo Mereu. Domani, oltre all’appuntamento di Lotzorai, dove si giocheranno le partite del girone A dell’Academy cup, sarà il Teccodì di Jerzu ad accogliere gli organici delle squadre inserite nel girone B: Jerzu, Sarroch, Girasole, Muravera e Centro di formazione Ogliastra.

L’inaugurazione del girone, alle 9.30, avverrà proprio con il derby tra la squadra di Jerzu e il Cdf Ogliastra. Fino alle 13 si disputerà la prima parte del torneo, poi si riprenderà alle 14.30 quando i ragazzini torneranno sul sintetico per un’altra massiccia dose di divertimento dietro al pallone che rotola. Alle 17.45 la partita che chiuderà il girone: Jerzu contro Muravera.

Il Teccodì è stato designato sede anche per le finali Pulcini della Cagliari Football Academy in programma il 2 aprile. Per quell’occasione sono attese 10 squadre provenienti da più parti della Sardegna: Folgore Mamoiada, Cagliari calcio, Olbia, Pineta Sinnai, Cantera Sorso, Alghero Cdf, Atletico Buddusò, Futura Sales, Tanca Marchese e Taloro Gavoi.

