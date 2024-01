Un esercito di aspiranti consiglieri 

Due aspiranti governatori, quindici liste in tutto, un totale di quasi 900 candidati al Consiglio regionale: non si può dire che il centrosinistra sardo non prenda sul serio l’impegno per le Regionali del 25 febbraio. Forse pure troppo, nel senso che lo scisma delle coalizioni farà aumentare le probabilità di riconferma della maggioranza uscente (chiunque la guidi alle urne). Ma ormai è chiaro che sia Alessandra Todde che Renato Soru giocheranno fino in fondo la loro partita.

Chi avesse avuto ancora qualche speranza di un passo indietro dell’ex governatore, probabilmente l’avrà persa vedendo che ieri sono apparsi in alcune città dell’Isola i primi maxi cartelloni per “Soru presidente”, con la foto del fondatore di Tiscali sovrastata dallo slogan “Siamo di più-Siamo Sardegna”. Nel frattempo la Coalizione sarda lavora alle liste, che dovrebbero essere cinque: e quella di Progetto Sardegna, stando alle indiscrezioni che circolano con forza sempre maggiore, dovrebbe poter contare a Nuoro su un capolista di grande prestigio, il sindaco Andrea Soddu. L’accordo non è ancora chiuso, ma la trattativa sarebbe ormai molto avanzata.

Ieri intanto il candidato presidente ha parlato a Cagliari di transizione digitale e anche di intelligenza artificiale: «Sembra una cosa che ruba il lavoro, ma in realtà ha bisogno di tanto lavoro, perché il controllo umano è fondamentale, dopo l’acquisizione dei dati che nutrono gli algoritmi. Dalla diffusione dell’IA possono nascere applicazioni utili per i cittadini, magari per ottenere informazioni in tempo reale dalla Regione».

Il Campo largo

A sostegno di Alessandra Todde il Campo largo dovrebbe invece schierare dieci liste: anzitutto quelle che rappresentano l’attuale opposizione in Consiglio regionale, ossia Pd, Movimento 5Stelle (che ospiterà alcuni indipendentisti di A innantis), Alleanza rosso-verde e Progressisti. Poi Sinistra futura (soggetto fondato, tra altri, da Luca Pizzuto e Paola Casula), la civica “Uniti per Alessandra Todde” animata dal presidente del Consiglio comunale nuorese Sebastian Cocco (e dove dovrebbe presentarsi la consigliera regionale uscente Laura Caddeo), e due liste nate dall’unione di più forze distinte: quella formata da Demos e Sardegna 2050 e l’altra che raggruppa Psi-Sardi in Europa-Identità indipendente. Infine, altre due che cinque anni fa erano – almeno in parte – nel campo di Christian Solinas: Fortza Paris e Orizzonte Comune, quest’ultima promossa dall’ex consigliere regionale Franco Cuccureddu, in passato col centrodestra (ma tra i candidati ci saranno amministratrici di consolidata appartenenza al centrosinistra come la sindaca di Pula Carla Medau e la consigliera comunale di Cagliari Marzia Cilloccu).

Entro lunedì prossimo dovranno essere depositati tutti i simboli, e in questi giorni, in seguito al rientro dei Progressisti nel Campo largo, si è palesato un problema: il partito di Massimo Zedda correrà col proprio simbolo (che tra l'altro ora contiene proprio il nome dell’ex sindaco di Cagliari), ma non gradirebbe trovare sulla scheda elettorale la concorrenza interna del simbolo nazionale dell’Alleanza rosso-verde: cioè il gruppo parlamentare di cui fa parte la deputata Francesca Ghirra, che però milita appunto nei Progressisti. D’altro canto, Arv non intenderebbe rinunciare a una sigla che ha ormai raggiunto una certa notorietà. Sembra che ci siano discussioni in corso sul punto, ma non risulta ancora che sia stata presa una decisione.

Della questione non si occupa direttamente Todde, che nel suo tour elettorale ieri ha toccato Monserrato: «Le nostre parole chiave sono sanità, trasporti, mobilità, lavoro, cultura, sviluppo del territorio», ha detto, «ma soprattutto programmazione, perché da troppo tempo si lavora in maniera casuale e approssimativa. Noi vogliamo cambiare tutto, cambiare la Sardegna, ridare speranza ai sardi».

