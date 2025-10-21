VaiOnline
Iglesias.
22 ottobre 2025 alle 00:30

Un esercito di 750 volontari aderisce a “Puliamo il mondo” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Educare e sensibilizzare le persone al rispetto dell' ambiente e del proprio territorio: sono stati questi gli obiettivi delle due giornate dedicate, a Iglesias, alla pulizia del territorio e dell’ambiente circostante. L'iniziativa promossa e curata dall’amministrazione comunale, è contemplata in un progetto lanciato da Legambiente denominato “Puliamo il mondo”. Centinaia di volontari, per la precisione 750, hanno contribuito a migliorare le condizioni della loro terra, e armati di guanti e sacchetti hanno combattuto la loro battaglia contro il degrado e la cattiva educazione. Hanno partecipato le scuole pubbliche e private, e tantissime associazioni del territorio di Iglesias. Fra queste, Soccorso Iglesias, l’associazione Verde Azzurro Pan di zucchero e poi Anflass, Auser, Casa Emmaus e Università della terza età. Le zone interessate erano davvero tante: dal parcheggio, spiaggia, litorale e pineta di Masua, alla piazza del Conte Ugolino Della Gherardesca, il viale del Buon Cammino, e i Giardini pubblici di via Oristano. Fra gli amministratori, c'è grande soddisfazione: «Sono davvero contento del risultato importante che è stato raggiunto, – dice l’assessore Francesco Melis, vicesindaco - le persone che hanno aderito alla iniziativa hanno dato un grande esempio per educare i cittadini meno attenti alle problematiche ambientali e hanno sensibilizzato la comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Acqua, invasi semivuoti Allerta nel sud dell’Isola

Scorte ridotte di un terzo, tagli alle irrigazioni Perra (ente di bonifica): «Agricoltura in ginocchio»  
Piera Serusi
L’emergenza

La Febbre del Nilo fa ancora paura

Sardara, contagiato un anziano: è il secondo caso nel Medio Campidano 
Santina Ravì
Regione

Finanziaria 2026,  pochissime risorse  e già impegnate

Cento milioni “liberi” ma destinati alla sanità Polemica sui trenta vincolati per gli aeroporti 
Roberto Murgia
Bilancio

Manovra, alta tensione sugli affitti brevi

Si tratta anche sul contributo delle banche e sui fondi per le Forze dell’ordine 
Ancona

Stupratore assolto: «Lei non era vergine»

Sentenza choc: per i giudici la 17enne avrebbe dovuto intuire la situazione 