Un esercito di 750 volontari aderisce a “Puliamo il mondo” 

Educare e sensibilizzare le persone al rispetto dell' ambiente e del proprio territorio: sono stati questi gli obiettivi delle due giornate dedicate, a Iglesias, alla pulizia del territorio e dell’ambiente circostante. L'iniziativa promossa e curata dall’amministrazione comunale, è contemplata in un progetto lanciato da Legambiente denominato “Puliamo il mondo”. Centinaia di volontari, per la precisione 750, hanno contribuito a migliorare le condizioni della loro terra, e armati di guanti e sacchetti hanno combattuto la loro battaglia contro il degrado e la cattiva educazione. Hanno partecipato le scuole pubbliche e private, e tantissime associazioni del territorio di Iglesias. Fra queste, Soccorso Iglesias, l’associazione Verde Azzurro Pan di zucchero e poi Anflass, Auser, Casa Emmaus e Università della terza età. Le zone interessate erano davvero tante: dal parcheggio, spiaggia, litorale e pineta di Masua, alla piazza del Conte Ugolino Della Gherardesca, il viale del Buon Cammino, e i Giardini pubblici di via Oristano. Fra gli amministratori, c'è grande soddisfazione: «Sono davvero contento del risultato importante che è stato raggiunto, – dice l’assessore Francesco Melis, vicesindaco - le persone che hanno aderito alla iniziativa hanno dato un grande esempio per educare i cittadini meno attenti alle problematiche ambientali e hanno sensibilizzato la comunità».

