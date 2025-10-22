Un esercito di 113 squadre 

Otto gironi per 113 squadre complessive: è cominciato anche il campionato di Terza categoria, base del calcio dilettantistico isolano con protagonisti giocatori giovani e più maturi che scendono in campo realmente per solo amore del pallone.

Ragazzi a volte tecnicamente poco dotati giocano assieme ad altri più strutturati i quali magari, per questioni di lavoro, poco interesse o inciampi della vita, non hanno avuto le giuste opportunità; e vecchie glorie incapaci di smettere che, scartate le squadre amatoriali, fanno ancora parte di tornei Figc.

Piccole parenti

Il turno d’esordio è stato disputato nello scorso weekend con due eccezioni. Il girone H prenderà il via nel prossimo mentre nel girone G sono state disputate già due giornate.

Ai nastri di partenza tante formazioni che in passato hanno respirato anche l’aria di competizioni maggiormente impegnative, club dal passato importante e altri nati in centri abitati che hanno già squadre di livello superiore. Tra queste ultime spiccano l’Atletico Uta (con l’Uta 2020 in Promozione), il Villacidro soccer (la Villacidrese è in Promozione), la Perfughese (il San Giorgio Perfugas è in Promozione), la Wilier, Il Cus e la Caniga (tutte di Sassari, dove già si trovano Torres e Latte Dolce), l’Audax Alghero (con l’Alghero capolista a punteggio pieno del girone B di Promozione), l’Arzachena 2015 (l’Arzachena è seconda in Promozione), l’Atletico Maddalena e l’Ilva Under 21 (l’Ilva è in Eccellenza ma sino alla scorsa stagione giocava in Serie D).

Il passato

C’è chi ha avuto un passato glorioso come il Muravera 1965, un tempo in Serie D (oggi c’è la Cos), il Carloforte e il Siniscola (ex di Promozione); e chi più modestamente ha potuto cimentarsi in tornei come la Seconda e Prima categoria quali ad esempio il Club San Paolo, il San Giorgio Donori, la Nora Nuraminis, Is Urigus, Colonia Julia e così via. Tante anche le formazioni Under 21 quali Su Planu, La Salle, Settimo, Jupiter, Decimo 07, Uta 2020, Ilva.

Il dato

Tra sabato e domenica scorsi sono state realizzate complessivamente 171 reti con un picco di 35 nel gruppo G (da 15 squadre) e un minimo di 18 nei gironi B e D (a loro volta formati da 15 club). Nel girone A buona partenza di Atletico Uta, Belvedere, San Giorgio Donori, Soleminis e Club San Paolo; successi di Serrenti, Santa Lucia, Decimo 07 U21, Villacidro soccer e Decimomannu nel girone B; tre punti per Nova Domus, Atletico Audace, San Giovanni Suergiu, Carloforte e Barbusi nel gruppo C; così anche per Barbagia Sport, Arcidano, Laconi, Virtus Villaurbana e Mogorella nel raggruppamento D; vittorie di Erula, Frassati, Perfughese, Atletico Tomi’s e Morese nel girone E; esordio positivo per Sant’Orsola, Ale.Castiglia, Deportivo Baddelonga e La Nurrese nel gruppo F.

Weekend

Nel prossimo fine settimana comincerà il gruppo H, unico che vede al via 12 formazioni (il numero più basso tra tutti): ai nastri di partenza Atletico Phiniscollis, Benetutti, Loculese, Monterra, Nikeyon Suni, Nulese, Oniferi, Orotelli, Orunese, Sant’Anna, Siniscola, Torpè. Si giocherà negli stessi giorni invece la terza giornata del girone G, che al momento vede in testa a punteggio pieno Telti, Sant’Antonio, Tre Monti e Berchidda.

