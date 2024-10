Un esercito contro la miseria 

È in aumento l’esercito del bene contro freddo, fame e povertà. Bentornata solidarietà. In rivoli carsici, con strade inedite, spesso laico, l’esercito del bene che sembrava decimato dalla pandemia, in realtà è forte, vivo e soprattutto giovane. Il più giovane dei volontari in servizio al Centro Caritas di Tortolì ha 16 anni. La più longeva ne ha 90. «Ma ce ne sono di tutte le età», tiene subito a precisare Cristiana Boi, neo direttore della Caritas diocesana. Quarantotto anni, avvocato di professione, mamma nella vita quotidiana, mette a disposizione sua capacità di mediazione in una struttura sempre più omogenea a servizio delle categorie più fragili. «Qui i volontari impegnati evangelizzano attraverso fatti concreti, donando se stessi. Il principio è l’inclusione per camminare insieme: qui non esistono utenti».

Mano caritatevole

C’è un primo insegnamento da cogliere, quando si parla di povertà. Oltre a quella estrema, a colpire è la zona grigia, indefinibile: accoglie un mix di categorie, sfortune, rimpianti. Situazioni che vagano tra la possibilità di recupero e l’inferno di chi vive senza fissa dimora. Alla Caritas li definiscono gli equilibristi della povertà e sono quelli che stanno meglio, o meno peggio: proprietari della casa in cui vivono, magari anche in zone residenziali, ma senza un reddito, col lavoro perso (spesso) per colpa della crisi. «I fratelli e le sorelle che arrivano in Caritas - racconta Boi - cercano famiglia, affetto. Vogliono essere rassicurati, necessitano di qualcuno che li ascolti, li guidi e li indirizzi. Hanno necessità di incoraggiamento per trovare, insieme a chi li accoglie, opportunità di crescita personale. Al di là dei bisogni concreti, come la richiesta di denaro o alimento, che subito emergono nel primo ascolto». Sono in aumento le storie di nuclei familiari che si sono dovuti rivolgere alla Caritas di via Monsignor Virgilio dove, ogni giorno a pranzo, vengono serviti 60 pasti caldi.

Servizio solidale

«Nella nostra Diocesi - sottolinea il direttore della Caritas - la Chiesa è serva dei poveri e cammina con loro». Oltre ai 60 pasti giornalieri, alla Caritas offrono il servizio indumenti, il centro d’ascolto, misure alternative, supporto psicologico, consulenza legale, interventi economici e distribuzione di viveri. «Tutto voluto, promosso, sostenuto e coordinato dal vescovo Antonello Mura», conclude Boi.

