«Un esempio per tutta l’Italia» 

Jannik Sinner numero 1 del tennis mondiale significa «avere la possibilità di diventare un Paese migliore». Angelo Binaghi ha visto nascere e crescere, sportivamente parlando, il nuovo fenomeno della racchetta mondiale. Aveva la ragionevole certezza di dove sarebbe potuto arrivare («due anni fa dissi che aveva margini più ampi di Carlos Alcaraz») e ora il presidente della Federazione nazionale è felice di osservare i frutti di un movimento cresciuto esponenzialmente in questi «20-23 anni di rilancio e successo, durante i quali nessuno mi ha detto che avrebbe mai potuto pensare di poter vedere un italiano numero uno del mondo».

È accaduto. Cosa significa?

«Due cose fondamentali. Primo, avere la possibilità di diventare un Paese migliore. L’esempio di Sinner, per quel che dice e fa fuori dal campo, è importantissimo per le nuove generazioni, da tenersi ben stretto. Secondo: questo comportamento, in uno sport come il nostro di grande diffusione e popolarità, significa far vedere al mondo che Paese siamo e di cosa sono capaci gli italiani».

Dove può arrivare Sinner?

«È numero 1 del mondo, cosa si può chiedere di più? Che diventi numero zero? Ora si apre un nuovo scenario. Bisogna cercare di mantenere la salute e, nei futuri 15 anni, capire quanti Slam potrà riuscire a vincere, quante Davis, quanti Internazionali di Roma, quanto a lungo sarà numero 1. Sono cose mai viste in Italia, ed è la dimensione che ha raggiunto oggi a 22 anni. Come Federer, Nadal e Djokovic».

Ecco, il ritiro di Djokovic segna la fine di un’epoca?

«No. Credo che Djokovic, un superuomo dal fisico eccezionale, seppure vada per i 38 anni giocherà ancora per un po’. Magari non al livello al quale ci ha abituato, da giocatore imbattibile, ma comunque altissimo. Può vincere altri Slam, ma sarà più divertente vedere questi nuovi campioni combattere contro l’ultimo grande dell’epoca recente».

Sinner e Alcaraz: di chi è il futuro?

«Due anni fa, con lo spagnolo vittorioso agli Us Open, dissi che mi sarei tenuto Sinner perché aveva margini di miglioramento più ampi. Ho vinto la scommessa, ma sono entrambi fenomeni. Vedremo nei prossimi 15 anni chi starà più a lungo in vetta e vincerà più Slam. Oggi l’Italia raccoglie un successo che supera i propri meriti, comunque ampi».

Vede qualcuno che possa inserirsi tra loro?

«Intanto impegniamoci perché altri italiani, sono tanti, diminuiscano il divario con Sinner ed entrino nei primi venti e dieci del ranking. Ci sono altri giocatori molto forti: uno è il danese Rune, poi il tedesco Zverev, forse quello da temere di più. Ci sono il greco Tsitsipas e il russo Medvedev. Sinner si dovrà confrontare con tutti loro. Andiamo verso dieci anni di grande divertimento per gli appassionati di tennis, non è più un sistema bloccato come quando vincevano i quattro campionissimi Federer, Nadal, Djokovic e Murray».

Sinner può spingere Roma a diventare, come lei ha ventilato, il quinto Slam?

«Sinner spinge tutto il sistema. Il tennis è più popolare, la credibilità del nostro sistema e della Federazione è alle stelle. Non dimentichiamoci che Roma è salita di livello lo scorso anno: un miracolo, dopo un percorso durato 23 anni durante il quale poteva essere cancellato dai master 1000. Deve ambire a crescere ulteriormente, ma gli orizzonti temporali per questi tornei sono pluridecennali».

Sinner e il Grande Slam?

«Forse l’entusiasmo ci sta sfuggendo di mano. Sinner è un fenomeno che cresce con una velocità superiore a quella che ci consente di adattarci ai suoi risultati. Ancora non l’abbiamo inquadrato nella sua interezza, come avverrà magari tra quattro o cinque anni. Sa di doversi completare, prima di tutto da un punto di vista fisico. Credo diventerà ancora più forte. Quando sarà maturo, a 26/27 anni, potremo ragionare trascinati da meno entusiasmo e più consapevolezza. Il tennis mondiale è super competitivo, ma a chi è diventato numero 1 a 22 anni nulla è precluso».

RIPRODUZIONE RISERVATA