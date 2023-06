Un esame di metà mandato già fissato per la Giunta Ladu 

La Giunta sarà rivista a metà mandato. È questa la strategia del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu. Dopo 30 mesi l’attività dell’esecutivo, nominato ufficialmente venerdì sera, affronterà un primo bilancio. «Decisione adottata in accordo con tutti i componenti della maggioranza».

Ladu, che ha tenuto per sé le deleghe a Personale, transizione digitale, polizia locale, già attacca la precedente amministrazione: «Abbiamo ereditato dalla una situazione complessa dell’ente, con diverse criticità in ambito economico-finanziario rilevate della Corte dei conti. Sarà importante collaborare con l’opposizione per trovare le opportune soluzioni a questi problemi per far ripartire con la massima efficienza la macchina amministrativa e poterci concentrate allo sviluppo economico e sociale di Tortolì». Il primo cittadino delinea l’azione politica della maggioranza: «Saremo l’amministrazione di tutti e da subito ci metteremo al lavoro con lealtà, impegno e determinazione per rispondere alle esigenze dei cittadini e del territorio. L’azione di governo partirà da forza e compattezza della nostra squadra, pronta a mettere a disposizione competenze e professionalità per garantire il più ampio benessere alla comunità, attraverso l’attuazione degli obiettivi di programma». I principi fondanti, per Ladu, saranno dialogo e confronto: «Siamo aperti al confronto, pronti a recepire eventuali proposte dai cittadini. La casa comunale - conclude - dovrà essere percepita e vissuta come un patrimonio collettivo». (ro. se.)

