«Un errore, pensino al latte falso» 

«Imporre dazi su un prodotto come il nostro non fa che aumentare il prezzo per i consumatori americani, senza proteggere realmente i produttori locali. È una scelta che danneggia tutti». Lo dice Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del parmigiano reggiano, commentando i dazi del 25% annunciati da Trump. «Non siamo in alcun modo in concorrenza con i formaggi locali: sono prodotti diversi - continua - che hanno posizionamento, standard di produzione, qualità e costi diversi: è quindi assurdo colpire un prodotto di nicchia come il parmigiano reggiano per proteggere l’economia americana».

Non è la prima volta che il parmigiano deve difendersi da un’offensiva made in Usa: da anni la produzione americana di “Parmesan Cheese” per noi è l’emblema dell’italian sounding, la scelta furba di dare a un prodotto straniero un nome che suona italiano per renderlo più appetibile ai consumatori. E il Parmesan d’altronde negli Stati Uniti è un prodotto con tutte le carte in regola, sottoposto a un disciplinare del Code of Federal Regulations che prevede la quantità di acqua e la percentuale di grassi che deve avere per potersi fregiare di un marchio che a noi italiani suona irrimediabilmente ingannevole. E ora i dazi trumpiani: «Imporli su un prodotto come il nostro aumenta solo il prezzo per i consumatori americani - ribadisce Bertinelli - senza proteggere realmente i produttori locali. È una scelta che danneggia tutti. Oggi, il vero nemico dei produttori di latte non sono le loro controparti estere, ma i prodotti che vengono chiamati “latte” o “formaggio” pur non avendo alcun legame con terra e animali, come i cibi a fermentazione cellulare». Gli Stati Uniti, spiega il Consorzio, rappresentano il principale sbocco con il 22,5% delle esportazioni totali di parmigiano. Ma quello italiano rappresenta solo il 7% della quota di mercato di questo tipo di formaggio negli Stati Uniti. Nel 2019, durante il primo mandato di Trump, ulteriori dazi del 25% fecero aumentare i prezzi del parmigiano reggiano, ma poi vennero sospesi nel 2021 e «non hanno creato problemi per noi in termini di vendite», conclude Bertinelli.

