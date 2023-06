«Un errore limitare Punta Molentis a 600 persone» 

«Seicento persone a Punta Molentis? Poche, la spiaggia è molto più ampia rispetto agli anni scorsi e la nostra attività ne risente». Rinaldo e Daniele Fanni, padre e figlio gestori del chiosco-stabilimento “I 2 mari”, lo dicono numeri alla mano: «Sino al 16 giugno, quando ancora non c’era il numero chiuso, il fatturato del chiosco era anche cinque volte superiore rispetto a quello di questi giorni. Ecco, questo è il registro dei corrispettivi. Bene la tutela, ma come tutti possono vedere gli spazi quest’anno grazie alla natura sono molto più grandi. Si incrementino gli accessi». Nessuna accusa contro nessuno, tantomeno contro il sindaco Gianluca Dessì, appena insediato «ma – aggiungono – il primo cittadino prenda in considerazione la questione, non ci sembra corretto che ci sia questa anomalia a Punta Molentis rispetto a tutte le altre spiagge. Tra l’altro come è possibile che sino a metà giugno potevano starci migliaia di persone e poi, all’improvviso, appena seicento?».

Il sindaco

Gianluca Dessì non chiude la porta ma chiede tempo e conferme scientifiche: «Capisco – chiarisce – che i gestori de “I 2 mari” vogliano più gente però anche loro devono capire che mi sono appena insediato e sono in una situazione complicata. Mi riferisco al fatto che sono senza personale e anche senza il direttore dell’Area marina protetta». Dessì chiede a tutti di avere pazienza: «Occorre fare delle verifiche e dei monitoraggi – aggiunge – prima di prendere certe decisioni. Decisioni che al momento non sono campate in aria ma si basano su degli studi e su una delibera del commissario straordinario che mi ha preceduto». Il primo cittadino in ogni caso assicura che «non appena possibile effettueremo dei monitoraggi costanti, magari anche mese per mese, per capire quanto possa essere di volta in volta il carico antropico che Punta Molentis può sopportare. È uno dei nostri più grandi gioelli da preservare così come lo sono le altre spiagge».

I numeri

Al momento nelle spiagge di Punta Molentis e Rio Truttu (la spiaggia di fianco, l’accesso è unico) sono ammesse seicento persone vie terra più cento via mare. Per accedere via terra il ticket è di dieci euro per auto più un euro a persona. Tre euro invece se si arriva a piedi o in bicicletta. Fabrizio Atzori, l’ex direttore dell’Area Marina (dal primo giugno alla guida del parco geominerario) aveva anticipato che difficilmente un nuovo studio potrebbe ampliare la capienza di Punta Molentis. «Ci sono degli studi che hanno consentito di stimare le 700 persone di oggi – aveva detto pochi giorni prima di lasciare l’incarico - un ulteriore studio sulla capacità in acqua dell’Area Marina dovrebbe essere pronto a breve. In base a quello si potranno stimare dei numeri ancora più precisi sia per Punta Molentis che per tutte le altre spiagge».

L’opposizione

Dalla minoranza in Consiglio comunale arriva un invito a prendere in considerazione uno studio del 2012: «Era stato fatto – spiega il capogruppo Livio Carboni, al tempo in opposizione assieme a Dessì – anche per stabilire il carico massimo sopportabile da ciascuna spiaggia. Si attinga da questo studio per portare avanti un regolamento serio e lo si attui una volta per tutte. Non è pensabile mettere sempre in discussione dei provvedimenti in base a esigenze dei singoli o a situazioni contingenti. Essere un’Area Marina protetta significa anche disciplina e regole certe».

