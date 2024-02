«Un errore che non si può ripagare» 

Roma. «Un errore che non potrà mai essere ripagato. Cerchiamo di limitare questo tipo di errori anche attraverso il disegno di legge che ora è al Senato che riduce i casi di carcerazione preventiva e devolve l'ordinanza di custodia cautelare a un giudice collegiale». Così al Tg1 il ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso di Beniamino Zuncheddu, l'ex allevatore che dopo 33 anni di carcere è stato assolto dall'accusa di essere l'autore della strage di Sinnai, l'8 gennaio 1991, quandoi morirono tre pastori e una quarta persona rimase gravemente ferita. I giudici hanno revocato l'ergastolo facendo cadere le accuse per Zuncheddu per non avere commesso il fatto.

«In Italia molto spesso è stato facile entrare in prigione prima del processo da presunti innocenti e magari uscirne dopo la condanna definitiva da colpevoli conclamati». Il ministro Nordio torna a parlare dei cortocircuiti del sistema giudiziario, alla luce di due recenti vicende concluse in senso opposto: da una parte il caso di Beniamino Zuncheddu, dall'altra quello di Matteo Di Pietro, lo youtuber che è riuscito ad evitare la galera dopo il patteggiamento a una pena di 4 anni e 4 mesi (quando il massimo per il reato di omicidio stradale è 18 anni) per la morte a Casal Palocco di un bimbo di 5 anni, travolto lo scorso giugno con un suv. «Ci sono state accese polemiche per quella persona che ha ricevuto una condanna per un omicidio colposo stradale ed è stata sottoposta agli arresti domiciliari», spiega il Guardasigilli. Bisogna sempre pensare anche all'allarme sociale che viene determinato da questi reati e alla disperazione di vittime e parenti, i quali vedono una sorta di impunità da parte di chi commette i reati. Noi siamo molto garantisti su questo, come enfatizzazione della presunzione di innocenza prima del processo ma anche di applicazione certa della pena dopo la condanna».

Ancjhe il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, rispondendo ad un question time in commissione Giustizia, è intervenuto sul caso Zuncheddu, che «offre ancora una volta l'occasione per riflettere sulla necessità di interventi normativi volti a limitare i casi di errore giudiziario e assicurare una più ponderosa decisione sulla limitazione della libertà personale. A tal fine il governo ha presentato un disegno di legge nel quale sono contenute specifiche modifiche in tema di misure cautelari di palese ispirazione garantista».

RIPRODUZIONE RISERVATA