Sestu.
07 ottobre 2025 alle 00:30

Un erogatore d’acqua a scuola per eliminare l’uso della plastica 

Si può iniziare già da piccoli a ridurre gli sprechi della plastica. Con questa logica è stato inaugurato un erogatore di acqua filtrata all’Istituto Comprensivo Gramsci Rodari di via Dante a Sestu. L’ha installato la fondazione Progetti del Cuore, sponsorizzata da aziende del territorio, e col patrocino e adesione del Comune. Il Progetto si chiama “Acqua per Crescere”: studenti e personale scolastico potranno riempire qui le borracce distribuite dalla fondazione, invece di portare le bottiglie usa e getta. «Per i bambini vuol dire acqua filtrata e buona, per il pianeta meno plastica. Pensate che una sola classe in un anno ne consuma 200 kg», ha spiegato Andrea Feurra, che presentava l’inaugurazione. Un’altra iniziativa per l’ambiente in questa scuola, ha illustrato la dirigente Alessandra Patti: «Abbiamo aderito a una rete nazionale chiamata Eco School e questa è un’attività concreta che tutti possiamo applicare». Era presente anche la sindaca Paola Secci: «Voi ragazzi potete insegnare a noi adulti il rispetto dell’ambiente», ha detto. C’erano tanti ragazzi e ragazze riuniti nell’atrio della scuola, attentissimi a una lezione che potranno applicare ogni giorno. Gli erogatori potrebbero arrivare in futuro in altre scuole di Sestu. (g. l. p.)

