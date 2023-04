Un eroe al servizio del campione Ciao Gori, rossoblù per sempre 

Bobo Gori era un amico dei tifosi sardi. Di quelli che non vedi, non frequenti, ma che porti nel cuore. Anche gli atei del calcio sanno chi fosse, perché la formazione del Cagliari, stagione sportiva 1969-70, se non la conosci è meglio che ti faccia fa parte. Quella squadra ha perso il quinto cavaliere, dopo Martiradonna, Zignoli, Mancin e Nenè. Sergio Gori è morto ieri nella clinica Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era ricoverato da circa quindici giorni. Soffriva di una grave forma di diabete, aveva subito l’amputazione di alcune dita dei piedi e deambulava con l’aiuto di un bastone. Ma chi lo ha sentito negli ultimi tempi, diversi amici cagliaritani, lo ha trovato in forma, brillante.

Aveva 77 anni, era nato a Milano. Il nomignolo Bobo glielo affibbiò un altro attaccante dell’Inter, Giorgio Barsanti, viareggino, al momento della nascita. Al padre Pietro, Barsanti disse: «Oggi è nato Bobo». Esordisce giovanissimo nell’Inter, vince due scudetti (1964-65 e l’anno dopo) e dopo una tappa a Vicenza, arriva a Cagliari nell’estate 1969. A Milano, sponda nerazzurra, passa Boninsegna, mentre lui, Domenghini e Poli sbarcano in Sardegna. Nella stagione dello scudetto gioca sempre, trenta partite e sei gol, spalla perfetta per Riva e decisivo anche nella partita della storia col Bari, all’Amsicora. In rossoblù gioca 166 partite e segna 33 reti. «Si sacrificava per me», sussurra un Gigi Riva a pezzi, «perdo un amico, un compagno fedele, un grande calciatore». Nell’estate del 1970, con altri cinque compagni (Albertosi, Domenghini, Niccolai, Cera e ovviamente Riva), parte per i Mondiali in Messico. Nel 1975 è il miglior marcatore del Cagliari, con Riva infortunato e a fine carriera. Passa alla Juve, dove vince un altro scudetto nel 1977 e chiude la carriera a Verona.

I ristoranti

La sua famiglia apre il primo ristorante di cucina toscana a Milano negli Settanta. Lui, da ex calciatore, lascia il pallone e segue le orme del padre. Lo zio Ottavio apre “L’Assassino”, tempio degli sportivi, lui rileva il locale del padre e ne apre altri dieci, l’ultimo – “Cento Pizze” – sempre molto frequentato. A Cagliari mantiene contatti con tanti amici, legati soprattutto ai tempi d’oro. E la valanga di saluti, ricordi, episodi ha travolto i social, e non solo a cura dei tifosi del Cagliari. Fra i tanti che nelle ultime ore hanno scritto qualcosa, c’è l’avvocato Carlo Dore: «D'estate tor nava con la moglie Daniela e con i tre figli in Sardegna e partecipava volentieri ad alcune partite amatoriali allo stadio Amsicora, vestendo le nostre divise e dandoci l'illusione di esser anche noi gran di campioni come lui».

Il ricordo del Cagliari