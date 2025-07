«Un eretico tra noi» Monito del vescovo 

Vade retro Minutella. Battezzato Alessandro, scomunicato per delitto di eresia e scisma il 18.8.2018 e dimesso dallo stato clericale il 13.1.2022. Il vescovo di Nuoro e Ogliastra Antonello Mura affida al web il suo avvertimento ai fedeli. Il presule ha infatti avuto notizie poco rassicuranti sulla presenza in Ogliastra dell’ex sacerdote, bollato come eretico dalla Chiesa di Roma. Motivo per cui ha lanciato l’allarme e intimato ai fedeli di stare ben lontano dall’uomo e le sue idee. Quelle che andrebbe predicando non facendosi cruccio alcuno dello stigma ecclesiale. «Avendo appreso dai canali social della presenza e attività di Alessandro Minutella nel territorio della Diocesi, il Vescovo, per il bene dei fedeli affidati alla sua cura pastorale, ritiene utile e doveroso ricordare che coloro che frequentano incontri e attività promosse dal suddetto signor Minutella, mettono in grave pericolo l’integrità della loro fede e compromettono la loro comunione con la Chiesa Cattolica, con il rischio di cadere essi stessi nell’eresia e nella separazione dalla Chiesa, con le conseguenze previste dal diritto canonico, fino all’interdizione dai sacramenti».

Cosa debba fare un fedele integro nella sua fede Mura lo indica con chiarezza: «Pertanto, al fine di custodire la comunione ecclesiale, il Vescovo invita tutti i fedeli a evitare di partecipare a incontri, iniziative e attività promosse dal signor Minutella, e chiede di intensificare la preghiera per l’unità e la concordia nella Chiesa».

