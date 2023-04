«Un episodio inaccettabile»  

Solidarietà anche da parte del sindaco di Gadoni, Francesco Peddio: «Nel condannare l’accaduto esprimo la mia piena solidarietà per questo atto vile che offende l’intera comunità desulese che da sempre è depositaria di ben altri valori. Episodi come questo sono inaccettabili e sono certo che in nessun modo interferiranno sull’operato e sull’ottimo lavoro che Gian Cristian continuerà a portare avanti nell’interesse della sua comunità, alla quale ho l’onore di appartenere». Esprime vicinanza e solidarietà al collega anche Pierpaolo Sau, sindaco di Tonara.

Dopo il ritrovamento di sabato mattina della bomba carta inesplosa di fronte all’abitazione al sindaco di Desulo Gian Cristian Melis, arriva la vicinanza e l’indignazione per il gesto da parte di tutti i sindaci del territorio.

«Un gesto vile»

«Indipendentemente da quale sia l'origine, il vile gesto non va giustificato, un cittadino che si pone al servizio della sua comunità con passione e dedizione merita soltanto rispetto e collaborazione da parte di tutti - dice Paolo Fontana, sindaco di Aritzo - a Gian Cristian la solidarietà e la vicinanza della comunità aritzese».

Il precedente

Spesso non si riesce a risalire al colpevole di questi atti minatori; lo sa bene Maurizio Cadau, sindaco di Belvì, che nel 2016 subì un attentato durante la sua carica di vicesindaco: «Sono stato già vittima di un attentato e condanno il gesto, a prescindere dal fatto che potesse essere una bravata o un atto intimidatorio. Il problema è che siamo diventati i parafulmini delle nostre comunità, soli e indifesi a combattere. Talvolta le forze dell’ordine ci stanno vicine al momento dell’atto ma con il passare del tempo non si riesce a sapere cosa è realmente accaduto, come nel mio caso».

La vicinanza

Solidarietà al primo cittadino è stata espressa anche dal gruppo di minoranza: «Vicinanza a Gian Cristian che è il sindaco di tutti, anche dell’opposizione - dice Gigi Littaru, ex primo cittadino di Desulo - poi ci tengo a ribadire che questo fenomeno degli attentati deve finire; bisogna mettere freno a questi atti che non fanno vivere serenamente né il paese e né agli amministratori. Gian Cristian dice che non capisce da dove arriva l’attacco, e credo sia normale: quando in un paese succedono queste cose è facile prendersela con il sindaco, il bersaglio preferito. Resta la tristezza perché il paese ha bisogno di serenità e dialogo, quello che deve fare l’amministrazione è prendere in mano la situazione e cercare di parlare e capire eventuali errori».

