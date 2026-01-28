Un enorme masso cade vicino alla casa di due ottantenni 

Poteva avere conseguenze tragiche, a “Santu Lianu”, la caduta di un masso di granito di tre tonnellate e mezzo che si è staccato dalla collina sovrastante finendo nel viottolo di accesso di una casa privata, abitata da una coppia di ottantenni, rimasti illesi. Sono stati loro a dare l’allarme con l’immediato arrivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e la stessa abitazione che non ha riportato alcun danno. Ma il rischio è stato grosso. Secondo una prima ricostruzione, il distacco del masso sarebbe riconducibile al maltempo che da giorni sta interessando il Cagliaritano e che ha favorito lo smottamento del terreno.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco ha operato con il supporto di un’autogrù, indispensabile per le delicate operazioni di rimozione. Il masso, infatti, rischiava di precipitare verso il muro perimetrale dell’abitazione dei due pensionati (marito e moglie) e sulla strada pubblica con diverse aree abitate, compresa la zona di “Niu Crobu”. Nella zona non sarebbero state rilevate altre situazioni di criticità.

Il blocco di granito è stato imbragato e spostato in un’area pianeggiante della zona dove è stato messo in sicurezza. Nella zona le piogge della scorsa settimana sono state particolarmente abbondanti provocando soprattutto pesanti danni alla viabilità rurale.

RIPRODUZIONE RISERVATA