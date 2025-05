Un emporio solidale nel mercato in agonia 

Il mercato moribondo di Sant’Elia presto potrebbe avere una nuova vita. La struttura comunale, che attualmente ospita solo tre boxisti su 30 e con immensi spazi inutilizzati, conserverà la sua natura mercantile ma sarà dedicata ai più deboli, agli indigenti del capoluogo.

Un accordo tra Comune e Diocesi consentirà di realizzare “L’emporio della solidarietà”. Si tratta di una delle due operein programma per l’anno giubilare, l’altra è un centro dedicato alle donne senza fissa dimora.

Il cambio di rotta

La decisione della chiusura della struttura del popoloso quartiere cagliaritano era nell’aria da tempo.

«In relazione all'andamento del mercato di Sant’Elia, alla valutazione dei costi e alla presenza di pochi operatori rimasti, stiamo studiando un progetto per realizzare un emporio della solidarietà, un grande supermercato che ha come obiettivo di coordinare le associazioni che a livello territoriale si occupano di assistenze ai bisogni primari», afferma Anna Puddu, assessora alla Salute e al benessere dei cittadini. Un modello di solidarietà già sperimentato in altre città italiane come Milano, Roma e Firenze. «Le persone indigenti attraverso meccanismi collaudati e con una tessera potranno ricevere quello di cui hanno effettivamente bisogno».

Un ruolo pedagogico per eliminare o quantomeno ridurre gli sprechi. «Quello degli sperperi è un aspetto in cima alle priorità del progetto. Attualmente sono le associazioni che decidono i prodotti da consegnare ai bisognosi e non tutti sono necessari. È una nuova concezione di contrasto alla povertà, un’opportunità per valorizzare nel migliore dei modi le risorse dedicate al soddisfacimento dei bisogni primari».

La nuova mappa

Nell’emporio della solidarietà saranno accentrate tutte le associazioni di volontariato che si occupano di assistenza ai più deboli. «A Sant’Elia sarà trasferita la Caritas diocesana che ora è ospitata nei locali di via Po che hanno seri problemi strutturali», precisa l’assessora. «Faremo rete con altre organizzazioni come Croce Rosa, Amici di San Lorenzo per creare un coordinamento, un presidio per gli indigenti e invertire una rotta nella quale ciascuna organizzazione si muove senza guida. Vogliamo promuovere una nuova cultura di contrasto alla povertà».

Costi e tempi

«Il progetto è in fase progettuale», precisa Anna Puddu. «A breve inizieranno i sopralluoghi nel mercato per capire nel dettaglio gli interventi necessari per la trasformazione». I fondi? «L’opera fa parte delle iniziative previste per l’anno giubilare. Grazie all’intervento dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, una parte dei finanziamenti necessari alla riqualificazione della struttura saranno a carico della Diocesi cagliaritana, una parte, invece, sarà messa a disposizione dall’amministrazione comunale».

I boxisti

I tre gestori dei box rimasti presto avranno una nuova collocazione. Chi vorrà, vista l’età, potrà optare per uno spazio negli altri mercati civici cittadini. «Solo dopo che l’assessorato alle Attività produttive avrà chiuso il percorso relativo al trasferimento degli operatori inizieranno gli interventi finalizzati alla progettazione, al tipo di intervento e di conseguenza alla quantificazione dei costi necessari per la realizzazione dell’emporio della solidarietà».

