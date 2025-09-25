VaiOnline
“The Life of Chuck” da un racconto di Stephen King
26 settembre 2025 alle 00:28

Un emozionante inno all’ordinarietà della vita 

Se potessimo conoscere l’ultimo giorno della nostra vita, quali scelte faremmo? Ed è forse possibile scongiurare il paradosso secondo cui, per crescere e realizzarsi, occorra inevitabilmente passare attraverso l’errore, la perdita e il confronto con gli altri? A interrogarsi su questi aspetti è stato il poeta americano Walt Whitman, quando nel “Canto di me stesso” pronunciava: «Io sono vasto, contengo moltitudini». Un’espressione di rara acutezza, in cui l’io acquista senso attraverso un “noi”, raffigurando un luogo dell’esperienza caduco e contraddittorio per definizione, ma altrettanto indispensabile a favorire possibilità autentiche e pronte a compiersi. Dallo stesso orizzonte filosofico, Stephen King ha tratto ispirazione per “The Life of Chuck”, un racconto - per così dire - irregolare nella costruzione narrativa, proprio come le infinite connessioni che le realtà possibili assumono nello spazio della propria consapevolezza. Non sorprende, dunque, che il regista Mike Flanagan abbia voluto ancora una volta adattare un testo di King, con un’operazione rispettosa dell’originale ma altresì conscia del potenziale filmico, per elevarsi a picchi di coinvolgimento ancora superiori.

La storia

Nello svolgimento a ritroso dei tre atti, si scopre l’incredibile/ordinaria storia di Chuck Krantz, osservata inizialmente dal punto di vista di Marty Anderson, un professore sconvolto dai cataclismi che improvvisamente si abbattono sul pianeta, tra il distaccamento della California dal continente e lo scoppio di profondi conflitti geopolitici. Successivamente, conosciamo Chuck da adulto, contabile di successo e padre di famiglia, sospinto tra le esigenze pratiche e le proprie intime aspirazioni. Infine, assistiamo alla sua infanzia, dal tragico incidente dei genitori allo stretto rapporto coi nonni, da cui nasce un’incontenibile passione per la danza. Come un filo che lega insieme gli eventi, la cupola di casa riappare ciclicamente nelle varie fasi: uno spazio precluso fin da bambino, che incuriosisce e invita a scoprirne i segreti. Siamo di fronte a un titolo che - per la natura insolita del testo di King - non può che porsi in bilico tra brillante successo e fallimento completo.

Un incastro perfetto

Conscio di ciò, Flanagan riesce incredibilmente a centrare l’obiettivo: sostenute da un etereo tappeto musicale, le immagini godono di straordinaria potenza evocativa, nei momenti ordinari come in quelli criptici e paranormali. In un’atmosfera malinconica, gioiosa e inquietante al tempo stesso, i registri cambiano attraverso l’azione esterna del narratore, che arricchisce la sfera riflessiva dei personaggi e intreccia gli eventi col giusto grado di comprensione e trasporto. Colpisce in particolare la scrittura: elegante e raffinata senza mai apparire pomposa o farraginosa. L’incastro di questi elementi regala continue occasioni di stupore, racchiudendo la pienezza di un istante come la maestosità dell’inatteso. Fra tutto l’eccellente cast, Tom Hiddleston e Mark Hamill rubano la scena: il primo sfoggia abilità performative non scontate; il secondo approfondisce la pienezza di un vissuto scandito e logorato dal tempo. Sorprendentemente, “The Life of Chuck” riesce a contenere, all’interno del suo intricato meccanismo, un immaginario toccante ed elevato, capace anche nella sua bizzarria di affascinare e far desiderare di averne ancora.

