Un edificio racconta la storia mineraria 

Per quasi tutti era solo un vecchio edificio sulla strada per il mare, da ieri ha una storia ufficiale. Il Comune di Gonnesa ha posizionato una targa sulla struttura che si trova nella strada comunale per Plagemesu: «Fabbricato per argano, pozzo minerario carbonifero Is Terrazzus». Si trattava quindi di un edificio a servizio della miniera, una struttura per l’argano della vicina miniera di carbone. «Nel 1935 fu rilasciata la concessione mineraria di Is Terrazzus alla Società mineraria carbonifera sarda – dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco – fu realizzato un pozzo di settantacinque metri. I lavori della miniera furono sospesi nel 1943, a causa della guerra, e mai più ripresi». Finita la guerra fu progettata la chiusura e il prosciugamento della miniera di Is Terrazzus, sito estrattivo a pochi passi dalla costa gonnesina. Una storia lontana, che oggi è più facile ricordare passando davanti al fabbricato.

