Un edificio per il “pre scuola” 

I soldi con i quali il Comune pensava di acquistare un immobile da destinare ad asilo nido (circa 170 mila euro) saranno utilizzati - sempre attraverso l’acquisto di un immobile - per creare uno spazio di pre e post accoglienza scolastica. Lo ha stabilito la Giunta comunale dal momento che l’asilo nido sorgerà presso la scuola dell’infanzia grazie ad 800 mila euro in arrivo dal Pnrr.

Con i soldi di bilancio stanziati in precedenza si è così deciso di individuare un nuovo immobile in centro da destinare «al servizio di pre e post accoglienza scolastica - viene riportato nella delibera - in cui è possibile, fra l’altro, svolgere attività sussidiarie di aggregazione, sportive e ricreative anche al di fuori dell’ambito scolastico»”. L’ubicazione dovrà essere «all’interno del perimetro del centro abitato, possibilmente in zone non periferiche ed in prossimità dei plessi scolastici della scuola primaria». Non solo: I lavori di adeguamento necessari dovranno essere di ridotta entità. Entro aprile sarà pubblicato un avviso esplorativo «finalizzato ad acquisire e valutare le proposte da parte di privati proprietari di immobili aventi le caratteristiche idonee, interessati alla loro alienazione». (g. a.)

