Un ecocentro provvisorio in via Cabras 

Inizieranno domani i lavori per un ecocentro provvisorio dove i monserratini potranno depositare ingombranti, legno, rifiuti da spazzamento stradale, apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’area videosorvegliata, controllata e accessibile solo da Gesenu, la ditta che si occupa della racconta differenziata in città, sorgerà in via Cesare Cabras.

L’emergenza

Il Comune, infatti, in attesa del completamento dell’iter realizzativo del vero ecocentro, si trova a dover fronteggiare rilevanti criticità soprattutto per quanto riguarda la raccolta degli ingombranti e dei Raee, con tempi di attesa molto lunghi per il ritiro a domicilio e l’incremento considerevole di episodi di abbandono di grandi rifiuti sia nel centro urbano che nelle campagne.

La zona scelta

«Un altro passo avanti che dimostra la nostra grande sensibilità verso l’ambiente e verso i cittadini, che si sono trovati spesso a dover aspettare diverso tempo per il ritiro a causa di un servizio che non poteva più appoggiarsi alla vicina Selargius», spiega il sindaco Tomaso Locci, «d’accordo con tutti gli enti preposti, l’assessora Paola Piroddi, la Gesenu, l’assessore Raffaele Nonnoi, il comandante della polizia locale Domenico Nannini, abbiamo individuato quest’area per andare incontro alle esigenze dei monserratini».

Incontri con i cittadini

Prima di questa sono state analizzate diverse zone. Inizialmente, si era scelto via Capo Comino, ma a seguito di un sopralluogo e vari incontri anche con i cittadini, il Comune ha deciso di dare ascolto alle loro richieste e di verificare altre zone più idonee.

«Una soluzione doverosa e importante, ma sono tanti gli interventi che la nostra amministrazione sta mettendo in campo nell'ambito dell'igiene urbana che stanno rendendo Monserrato città sempre più virtuosa in ambito regionale viste le percentuali di raccolta differenziata che stiamo raggiungendo», aggiunge entusiasta l’assessora all’ambiente Paola Piroddi. «Si tratta di un’ulteriore risposta ai cittadini e un segnale forte che vogliamo dare per limitare i tempi di attesa. Quest’area provvisoria di stoccaggio dei rifiuti verrà dismessa una volta che entrerà in funzione l’ecocentro comunale definitivo, che verrà realizzato in prossimità di via San Fulgenzio».

Via i parcheggi

L’area, opportunamente recintata e controllata, sarà fruibile solamente dalla società Gesenu che gestisce il servizio di igiene urbana e non sarà abilitata alla ricezione diretta dei rifiuti da parte degli utenti. All’ingresso, infatti, verrà affisso il regolamento per lo smaltimento. Inoltre la viabilità non verrà stravolta, ma verranno eliminati alcuni parcheggi centrali dove verrà posizionato il mini ecocentro provvisorio.

