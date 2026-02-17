Un ecocardiografo alla Croce Bianca dai Fedales  

Un ecocardiografo di ultima generazione è stato donato alla Croce Bianca di Baunei e Santa Maria Navarrese da un comitato di coetanei, i “Fedales 1965”, nell’ambito delle iniziative portare avanti dal gruppo negli incontri conviviali organizzati lo scorso anno per il festeggiamento dei sessant’anni. «Con questa donazione - hanno rimarcato Giorgio Rubiu e Roberta Monni, a nome di tutti i fedales - abbiamo pensato di fare un concreto gesto d’amore per la nostra comunità».

Si tratta di un dispositivo diagnostico portatile, leggero e facilmente trasportabile, che consente di elaborare immagini di alta qualità direttamente nel punto in cui viene soccorso un paziente in difficoltà. «Una donazione molto gradita anche perché avevamo in programma di effettuare un corso per il corretto utilizzo dell’ecocardiografo – sottolineano i volontari della Croce Bianca – corso che abbiamo recentemente seguito a Baunei sotto la direzione di un esperto, appositamente venuto da Sassari, nell’utilizzo dello strumento diagnostico». Il sodalizio conta oggi 30 volontari che si danno il cambio giorno e notte nella sede di Via Orientale Sarda, garantendo un servizio prezioso per le comunità di Baunei, Santa Maria Navarrese e Triei e per i tantissimi turisti. (gm. p.)

