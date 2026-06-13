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Con Maria Giovanna Cherchi
14 giugno 2026 alle 00:31

Un “Durche Cantu” stasera a Cagliari celebra i centenari 

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Un cast d’eccezione sarà protagonista questa sera alle 18, al THotel a Cagliari, dell’evento speciale dedicato a uno dei fenomeni che hanno reso la Sardegna celebre nel mondo: la straordinaria longevità dei suoi abitanti.
L'iniziativa, dal titolo “Centenari di Sardegna”, vedrà protagonista Maria Giovanna Cherchi, una delle voci più amate della musica sarda contemporanea, che presenterà il suo nuovo singolo “Durche Cantu”, un brano che celebra il valore della vita, delle radici, della memoria e della straordinaria eredità umana rappresentata dai centenari dell'Isola.
“Durche Cantu” nasce come un omaggio poetico e musicale alla Sardegna più autentica, quella che custodisce i segreti di una longevità unica al mondo.
A offrire un importante contributo scientifico all'incontro sarà Paolo Francalacci, professore ordinario di Genetica all’Università degli Studi di Cagliari. L'incontro vedrà inoltre la partecipazione di centenari e grandi anziani dell’Isola, autentici protagonisti di un patrimonio umano e culturale che continua a suscitare l'interesse della comunità scientifica internazionale. L'ingresso è libero e gratuito.

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