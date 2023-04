Un drone contro gli sporcaccioni 

«Non riesco veramente a capire questo comportamento», dichiara Pinna. «Non sappiamo chi siano i colpevoli nella gran parte dei casi e non so se si tratti di compaesani o forestieri. In ogni caso non esistono scusanti, non nascondiamoci. La raccolta differenziata c'è e funziona in tutti i comuni. Noi, come molti altri, abbiamo anche l'ecocentro. Mi sembra più faticoso guidare fino alle campagne, che usufruire dei servizi già attivi. È questione di mentalità».

Buste della spazzatura abbandonate nelle zone periferiche, ma anche rifiuti pericolosi (batterie e lampade al neon per esempio) e elettrodomestici. La situazione a Villasor non è diversa da quel che accade in altre municipalità del circondario, come San Sperate. Le ampie campagne diventano terreno fertile per gli incivili che, consci di poter passare più facilmente inosservati, spesso si inoltrano nelle zone più esterne.

La guerra agli incivili della spazzatura diventa più tecnologica a Villasor: «Abbiamo acquistato un drone e siamo pronti a dare un'importante stretta ai trasgressori». Lo annuncia il sindaco Massimo Pinna, che condanna gli sporcaccioni e anticipa controlli più duri.

Inquinamento

I controlli

E la risposta dell'amministrazione è inusuale, forse in anticipo sui tempi: «Abbiamo rinforzato i controlli. La polizia municipale e i barracelli tengono d'occhio proprio le campagne. E poi abbiamo deciso di investire su nuove contromisure». E il sindaco non parla (solo) delle consuete fototrappole. «Ora abbiamo un drone», annuncia Pinna. «Un investimento che potrebbe dare una svolta al nostro modo di individuare i trasgressori. La polizia municipale ha già seguito i corsi per utilizzarlo».

A spiegare qualcosa in più ci pensa Mauro Soru, comandante della polizia locale: «Il drone è in possesso di tre camere “fototrappole” di ultima generazione ed è costato 5 mila euro. Il drone è modello specifico creato per le Forze di polizia, per la ricerca, il salvataggio e le attività speciali. Un velivolo altamente performante in tutte le sue funzioni».

Nella scheda tecnica si parla delle dotazioni, un altoparlante e un faro per illuminazione, visione e verifiche nelle ore notturne. E ancora luce ad alta visibilità per volo notturno come da regolamento aeronautico, camera da 20 mila pixel che consente sia di scattare fotografie che di fare video. Infine camera termica ad alta definizione con cui si possono rilevare le temperature a terra, si possono verificare le dispersioni termiche e le variazioni di temperatura nella vegetazione. Raggio d'azione fino a 7 km di distanza dal pilota con funzioni che permettono di stabilire le dimensioni e le grandezze del terreno.

Ma il drone non servirà solo contro i furbi dei rifiuti: «Smaschereremo eventuali gli abusi edilizi, avvisteremo gli incendi o le calamità naturali», conclude Soru, «sarà utile in ambito di Protezione civile per il soccorso di persone e animali in luoghi impervi».

