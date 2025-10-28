Un drappo bianco per Mirko, Carlotta e Daniela 

Su un drappo bianco alla torre San Miguel ci sono da ieri i nomi di Carlotta e Daniela ricamati con il filo rosso e due cuori. Un altro nastro porta il nome di Mirko Farci con quattro cuoricini, all'ingresso delle scuole medie di Monte Attu. Per non dimenticare. Le vittime di violenza e chi con un gesto eroico ha difeso sua mamma. Sono stati apposti ieri nella tappa dell'”artivista" e viandante Rosalba Castelli. Da due mesi in cammino, oltre 1200 chilometri, sta attraversando l'isola con una missione: un messaggio contro la violenza di genere coinvolgendo le comunità e soprattutto le nuove generazioni. Un'iniziativa sostenuta dal Comune. La mattina nel borgo con gli studenti della scuola media di Arbatax, c'era anche Pinuccia, la mamma delle due sorelline uccise dal padre quel maledetto 26 agosto 2002. In un abbraccio simbolico gli studenti le hanno dato il nastro che ha appeso nella balaustra della torre. Nel pomeriggio ci si è spostati alle scuole medie di Monte Attu. Il drappo di Mirko affidato alla zia Stefania e i ragazzi lo hanno sistemato all'ingresso. «Il mio è un cammino di sensibilizzazione, il messaggio di unirci nel ricordo delle vittime di violenza di genere e la necessità dell'impegno al cambiamento» ha detto Castelli. L'assessora Irene Murru ha evidenziato l’importanza di fare rete per costruire consapevolezza e diffondere cultura del rispetto». (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA