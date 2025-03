«Un dovere aiutare i giovani» 

Gigi Datome è tornato a casa. Non da giocatore, né da capitano della Nazionale, ma nella sua nuova veste di coordinatore del Settore Squadre Nazionali maschili. Ieri, l’ex ala azzurra ha fatto tappa al PalaDelrio di Elmas per l’iniziativa “Ogni regione conta”, progetto che punta a rafforzare i settori giovanili su tutto il territorio italiano. Accanto a lui, il coach dell’Italbasket Under 18 Marco Sodini, che ha guidato una seduta d’allenamento con una trentina di prospetti isolani.

A chiudere la giornata, un riconoscimento speciale: dalle mani del presidente della Federbasket regionale Tore Serra, Datome ha ricevuto una targa celebrativa alla carriera. Un gesto simbolico ma carico di significato, che ha strappato l’applauso sincero di ragazzi e addetti ai lavori.

Quella sarda è l’ultima tappa di “Ogni regione conta”: qual è il bilancio?

«Abbiamo coinvolto circa mille ragazzi e un centinaio di allenatori, preparatori e arbitri. Coach Sodini ha creato allenamenti coinvolgenti, favorendo un ritorno a contatto diretto con la Nazionale. È emersa una forte voglia di confronto, e noi siamo pronti a portare avanti la linea tecnica del settore nazionali».

Il presidente Serra ha voluto che fosse qui per ricordare ai ragazzi che si può arrivare lontano anche partendo dalla Sardegna.

«Il mio percorso dimostra proprio questo. Ma Spissu, forse, è un esempio anche migliore, visto che presenta i tratti fisici più comuni tra i ragazzi sardi. Marco è la testimonianza di come, con impegno e perseveranza, si possono superare le difficoltà».

Come sta il movimento sardo dal suo punto di vista?

«La Sardegna, essendo un'isola, affronta difficoltà legate alle distanze, alle strutture e ai costi elevati per competere con altre realtà. Non lo scopro certo io. Tuttavia, ci sono settori giovanili motivati a crescere, e come Federbasket abbiamo il dovere di supportarli e ampliare le loro conoscenze».

Iniziative concrete in vista?

«Stiamo cercando di implementare visite per fasce d'età più giovani. Già con l'Academy lavoriamo in questa direzione, ma possiamo fare di più. Le difficoltà, in ogni caso, riguardano tutto il Sud, non solo la Sardegna. Vogliamo aumentare la nostra presenza sui territori».

Come si sta dietro la scrivania?

«È un’esperienza stimolante. Voglio definire un percorso che aiuti i ragazzi a crescere, magari indossando la maglia Azzurra. La Nazionale deve rimanere qualcosa di speciale, un’esperienza che spinga i giovani a migliorarsi continuamente».

Senza Datome, gli alfieri sardi sono Spissu e Grant.

«Sono molto legato a entrambi. Marco ha costruito un percorso solido, dimostrando di saper alzare l'asticella con sfide sempre nuove. Sasha è più giovane, ma sta crescendo con ambizione. Li seguo con affetto e credo che abbiano trovato situazioni perfette per continuare a crescere».

Il prossimo Eurobasket sarà il primo grande torneo, dopo oltre un decennio, senza Gigi Datome.

«La Nazionale andrà avanti senza problemi. Dovremo presentarci leggeri e sfrontati al cospetto di squadre più quotate come Francia, Spagna, Germania, Slovenia, Serbia e Lituania. Il nostro problema principale resta la fisicità: speriamo, negli anni, di poter colmare il gap».

Parliamo della Serie A: dietro Milano e Bologna c’è spazio per le sorprese?

«Nei playoff Milano e Bologna partono avvantaggiate per via dei roster lunghi e dell’abitudine a giocare tante gare ravvicinate in Eurolega. Brescia e Trapani giocano una volta alla settimana e arrivano alla domenica più fresche. Questo tende ad appiattire le differenze tecniche durante la regular season. Il livello medio si è alzato. La Dinamo? Negli anni ha abituato bene i tifosi sardi competendo sempre ad alti livelli. I periodi difficili capitano, ma hanno le risorse per riprendersi. Faccio il tifo per loro e per coach Bulleri».



