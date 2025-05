Un dosso pedonale dove morì Yuri Loi 

Finalmente le auto non sfrecciano più, in quell’incrocio di via Cagliari con via Brodolini, dove qualcuno veniva a deporre un fiore, da quando qui ha perso la vita sulla sua moto Yuri Loi. È stata completata infatti l’installazione dell’attraversamento pedonale rialzato come richiesto dai residenti che avevano presentato una petizione con 60 firme.

È solo uno dei tanti installati di recente a Sestu, un deterrente contro gli automobilisti dal piede pesante. «Le nostre richieste sono stati accolte, ora possiamo attraversare con più sicurezza», commenta Fernando Follesa. Ettore Paita continua: «Siamo contenti ma un altro attraversamento rialzato potrebbe servire anche un centinaio di metri più avanti, davanti all’asilo». «Insieme con la Polizia Locale e compatibilmente con le risorse, valutiamo di installare altri attraversamenti rialzati», dichiara il vicesindaco e assessore al Traffico Massimiliano Bullita.

