Un dosso artificiale e nuovi limiti di velocità 

Da qualche giorni gli automobilisti che attraversano via Trieste saranno costretti a rallentare. Gli operai hanno infatti installato un dosso artificiale nell’ambito degli interventi per migliorare la viabilità e rendere più strade cittadini.

«L’installazione di questi dissuasori – sottolinea il sindaco Gianluca Pittoni – rientra nella strategia di prevenzione che l'amministrazione sta portando avanti da tempo L'obiettivo è quello di educare gli autisti degli autoveicoli a guidare con prudenza, consapevoli che l'autoveicolo che conducono è pericoloso se condotto in maniera scorrette. In prossimità dell'ultimo dosso artificiale è presente un punto di sosta per i bambini che frequentano le scuole». Nel tratto di viale Trieste dove è stato installato il dosso artificiale il limite di velocità è di 50 chilometri orari. Il dissuasore è alto 3 centimetri e largo 60. «La sua presenza – fanno sapere dal Municipio – è ben segnalata. Pertanto in prossimità del dosso si notano i cartelli che invitano gli automobilisti a rallentare. Nelle prossime settimane verranno eseguiti altri interventi per migliorare la viabilità e la sicurezza in altre strade del centro urbano». (m. g. p.)

