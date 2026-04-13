Un dossier sulle barriere architettoniche 

«In molte zone una persona con difficoltà non riesce a muoversi autonomamente. E quando si è accompagnati può diventare anche pericoloso». Parole di Claudio Atzori, atleta in carrozzina che insieme all'associazione Naba sta effettuando numerosi sopralluoghi in città per fare il punto sulle barriere architettoniche. Che sono ancora tantissime. Tutte le attività di monitoraggio finiranno in in dossier che verrà consegnato al Comune. A Iglesias prende forma una collaborazione concreta tra cittadini e istituzioni per migliorare l’accessibilità urbana. L’associazione Naba ha avviato un’attività di monitoraggio delle barriere architettoniche, documentando le criticità attraverso video e sopralluoghi poi condivisi con il comune, con l’obiettivo di contribuire alla programmazione degli interventi.

Il comune

«La richiesta è partita dal Naba – spiega il consigliere comunale Marco Antonio Eltrudis – e io ho fatto da tramite per organizzare un incontro con l’assessore Nicola Concas. Io avevo già raccolto una serie di criticità e l’obiettivo è mettere insieme tutto questo materiale in un dossier unico». Un contributo che, secondo il consigliere, deve essere utilizzato in modo costruttivo: «È importante che questo lavoro sia impostato nella logica della collaborazione, perché così può essere davvero utile». Per il presidente del Naba, Andrea Deiana, la collaborazione rappresenta «un passo fondamentale per trasformare le criticità in interventi concreti, grazie anche all’aiuto di Alessandra Atzori per i sopralluoghi e Gabriele Pusceddu per il lavoro meticoloso sulla comunicazione». Deiana racconta che dai primi rilievi emergono prevalentemente due criticità per chi passeggia in carrozzina: l’inaccessibilità dei percorsi pedonali e l’irregolarità delle superfici.Tra i problemi più frequenti emergono dislivelli tra strada e marciapiede, attraversamenti non adeguati e superfici sconnesse.

Le difficoltà

«Arrivi su un gradino che non vedi, le ruote si bloccano e rischi di cadere in avanti. È pericoloso per tutti – aggiunge Claudio Atzori – Ho visto una mamma con il passeggino in difficoltà: questo dimostra che è un problema che riguarda tutti. Bisogna cambiaere mentalita». Dal canto suo, il Comune conferma l’impegno. «Abbiamo incontrato i ragazzi del Naba per verificare le situazioni presenti in città», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas. Che ribadisce che il riferimento per gli interventi è il Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, fondamentale per programmare gli interventi e accedere ai finanziamenti. «L’obiettivo ora è procedere per lotti, completando le varie zone in modo progressivo», precisa Concas. Sono già previsti interventi su alcune vie e lungo Corso Colombo

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