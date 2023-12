Un dossier di consigli per migliorare la viabilità pubblica 

La viabilità in città e la sicurezza stradale sono al centro di un documento presentato nel corso di un’assemblea pubblica al centro culturale .

L’incontro, organizzato dalla sezione iglesiente del Pci, grazie agli spunti offerti dal pubblico in sala, ha consentito di arricchire un dossier indirizzato all’amministrazione comunale.Tra i punti di intervento proposti nel documento, un maggior distanziamento degli stalli di sosta dalle strisce pedonali, in modo da non limitare la visibilità in prossimità degli attraversamenti, l’installazione di dissuasori di parcheggio nei pressi degli incroci, come già avvenuto in alcune vie della città e la riduzione dei limiti di velocità a 30 chilometri orari nelle strade a maggior densità pedonale.Una proposta che si lega alla valutazione positiva sugli effetti ottenuti dalla realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati, che hanno consentito di limitare la velocità in alcune importanti vie di scorrimento. Oltre a questo, viene posto l’accento sull’importanza di potenziare e rendere più efficiente il ruolo della Polizia locale, soprattutto nell’ambito del controllo della viabilità e di presidio, senza dimenticare la necessità di coinvolgere tutta la cittadinanza con appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione e alla promozione della sicurezza stradale.

«Una serie di proposte costruttive – dice Stefano Fonnesu, segretario federale del Pci– per sostenere con forza l’importanza del riordino della viabilità cittadina nell’ambito di un incremento della sicurezza pedonale e automobilistica, un settore in cui l’amministrazione comunale ha certamente la capacità di intervenire con efficacia».

