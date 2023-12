Un dono speciale alle Giuseppine  

«Quello di padre Paolo è un generoso regalo di Natale. Gli siamo riconoscenti per aver deciso di destinare a noi il ricavato della vendita del suo libro». Suor Maria Luciana, madre generale delle Giuseppine e responsabile della casa di accoglienza dei minori di Santu Lussurgiu, spiega come saranno spesi i diecimila euro donati dal parroco di Abbasanta, Ghilarza e Norbello. «Le risorse - ha spiegato madre Luciana- andranno a beneficio dei minori delle tre case di accoglienza della comunità San Giuseppe, “La Rosa” per adolescenti, il “Germoglio” per i bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni e quella delle bambine fino a 12 anni. I soldi saranno utilizzati per potenziare il supporto del percorso scolastico e dell’accompagnamento didattico. Saranno inoltre acquistati strumenti multimediali». Sul gesto di padre Paolo un plauso anche dall’arcivescovo Roberto Carboni. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA