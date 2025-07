Un dono prezioso dagli anziani della comunità 

Il ricamo come attività terapeutica in grado di generare calma e benessere mentale, stimolando al contempo memoria, manualità e coesione sociale. E non poteva che essere la quercia, pianta simbolo per eccellenza di forza e resilienza, a rappresentare al meglio gli ospiti delle due strutture integrate domusnovesi Residenza del Parco e Residenza Santa Maria Assunta, protagonisti del progetto socioculturale “La Quercia”, curato dall’associazione I Fili emozionali di Alma e dalla Fidapa sezione Sulcis.

L’idea

Nato da un’idea della socia della Fidapa Sulcis Orsola D’Ambrosio e sviluppato dalle due associazioni, il progetto ha permesso di mettere ago e filo in mano più o meno a tutti i 54 ospiti delle due strutture, e di coinvolgerne attivamente 34 in un progetto sviluppato attraverso 5 settimane di laboratori che hanno consentito a ciascuno di imparare a ricamare la propria quercia personale su una fettuccia di lino per poi unire tutti i lavori in uno straordinario mosaico artistico che verrà svelato domani, alle 17.30 con una piccola cerimonia nella Residenza Santa Maria Assunta. «Abbiamo concluso ieri ed oltre alla bellezza ed al significato del risultato finale - spiega Alma Piscedda, presidente de I Fili emozionali di Alma e socia della Fidapa Sulcis - è stato il percorso stesso a rivelarsi fondamentale: il ricamo è un modo per esprimersi, concentrarsi e stimolare la memoria e la motricità fine. Lo stesso gesto del ricamare poi, ripetitivo ed armonioso, genera calma e benessere e la condivisione dell’esperienza rafforza il senso di appartenenza e valorizza ogni partecipante». Avendo come propria missione quella di sostenere le iniziative al femminile in ogni ambito, il progetto rientra appieno nell’attività della Fidapa Sulcis: «Dall’idea della nostra attivissima socia - spiega la presidente Alessandra Ferrara - e grazie al lavoro di due associazioni, abbiamo messo in piedi un progetto che favorisce la crescita personale, la solidarietà, la collaborazione e la coesione sociale. Un modo per fare rete mettendo sempre al centro il ruolo della donna».

Le due strutture

Il progetto è stato subito sposato dalle direttrici delle due strutture integrate nelle quali I Fili emozionali di Alma svolge attività di volontariato già da un anno. «Importante per i nostri ospiti - commenta Elisa Mura, Residenza Santa Maria Assunta - essere considerati pienamente dalla comunità. I benefici del progetto erano evidenti fin dall’inizio nei volti e nelle emozioni di ogni protagonista. Già i laboratori sono stati vissuti da tutti come veri e propri eventi». Tra i protagonisti del progetto alla Residenza del Parco c’è anche Delfina Melis, 102 anni, di Gonnesa: «Non deambula - spiega la direttrice Stefania Leccis - ma è lucidissima ed ha partecipato pienamente ad un progetto validissimo soprattutto per le interazioni con l’esterno che ha favorito e che desideriamo proseguano». L’attesa ora è per il taglio del nastro».

RIPRODUZIONE RISERVATA