«Un dono per amore di mio figlio» 

Raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla è diventata, da qualche anno, una vera e propria missione per Anna Maria Pezza, 63 anni, di Serrenti. Presidente dell’associazione culturale Sa Grutta Niedda, Anna Maria porta avanti questo impegno soprattutto come madre: suo figlio convive da tre anni con la diagnosi di sclerosi multipla. È per lui, e per tutte le persone che si trovano a dover fare i conti con la stessa malattia, che confida in un futuro in cui sempre meno famiglie debbano vivere le difficoltà che lei affronta quotidianamente. «Da madre mi sento spesso angosciata – racconta Anna Maria – ero abituata a vedere mio figlio, da sempre molto indipendente, viaggiare per il mondo. Vorrei che un giorno tutto questo fosse possibile anche per chi convive con la malattia. Spero che la ricerca possa compiere passi avanti, passi da gigante, così da garantire loro un livello di autonomia tale da permettergli di vivere la vita come tutti gli altri».

L’idea

È stata un’inaspettata fioritura di lavanda selvatica nel parco dell’associazione a darle l’idea per l’iniziativa benefica: sacchetti di stoffa realizzati a mano da riempire con i rametti profumati e da vendere ai mercatini di Natale del paese. Le corsiste dei vari laboratori predisposti dall’associazione, cucito, uncinetto e ricamo artistico, hanno unito le forze per realizzare i sacchetti che conterranno la lavanda, alcuni a forma di cuore, altri ricordano lo scialle ricamato del costume tradizionale. Il 6 e il 7 dicembre ai mercatini di Natale di Serrenti sarà presente lo stand in cui sarà possibile acquistare i sacchetti profumati al costo simbolico di tre euro. L’intero ricavato verrà devoluto all’associazione italiana sclerosi multipla per sostenere la ricerca: «Abbiamo deciso di rendere il contributo accessibile a tutti, in modo che chiunque lo desideri possa sostenere la causa».

La speranza

Un pensiero condiviso anche da Romina Tocco, 50 anni, di Samassi, socia Aism e partecipante all’iniziativa. «La ricerca sulla sclerosi multipla è fondamentale per noi pazienti, poiché ogni progresso offre speranza e trattamenti migliori, permettendoci di affrontare le sfide quotidiane con fiducia». Un progetto che nasce da una profonda speranza proiettata verso il futuro e che dimostra che anche un semplice gesto, come realizzare un sacchetto di lavanda, può trasformarsi in un contributo concreto per migliorare la vita dei pazienti.

