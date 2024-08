«Un dono nel nome di Luigi» 

Un dono speciale, nel nome del piccolo Luigi. Quel figlio andato via troppo presto che amava giocare tra i telai sui quali la mamma Giuseppina e la zia Assuntina lavoravano senza sosta. Così, con la richiesta alla comunità di tante preghiere per l’anima del loro bambino, le sorelle Pes hanno consegnato alla chiesa di Nostra Signora di Bonaria di Sant’Antioco un copri altare e un copri ambone, struttura dedicata alle letture, arricchiti da pregiate tessiture in bisso.

Un momento particolarmente sentito è stato vissuto ieri prima della celebrazione eucaristica da Giuseppina e Assuntina Pes, affermate tessitrici di Sant’Antioco, madre e zia di Luigi Sciascia, il bimbo prematuramente scomparso lo scorso anno a seguito di un’appendicite non riconosciuta per tempo. I due pezzi di tessitura artigianale hanno la scritta “Ave Maria” in bisso e richiamano alla storia della tessitura artigianale antiochense. «La comunità ringrazia per questo importante dono - ha detto il parroco, don Giulio Corongiu - e soprattutto prega nel ricordo di un bambino che è stato parte attiva del vissuto di tutti noi. I lavori realizzati dalle sorelle Pes rappresentano un grande significato di fede e di devozione dedicate alla Madonna». Le sorelle Pes hanno voluto evidenziare con le loro parole l’importanza di un lavoro diventato oggi «su beni po s’anima a lui dedicato». Hanno affidato a una lettera il dolore per la perdita di Luigi, ricordando che non svanirà mai. «I tuoi incoraggiamenti sono con noi, il telaio è stato un tuo gioco da quando sei venuto al mondo, inventavi, aggiungevi, toglievi e tagliavi, c’era sempre il tuo tocco anche con le nostre tante sgridate - hanno detto Giuseppina e Assuntina Pes - ti attiravano tutti i fili dell’ordito, ci giocavi tanto da ingarbugliarli, un pò per divertimento, un pò per curiosità e un pò per farci i tuoi piccoli dispetti. Ogni nostro lavoro aveva anche la tua impronta, anche questo. Dovevi esserci anche tu con noi in questo giorno importante per completare quel compito a cui tenevi tanto, non sarai con noi fisicamente ma siamo sicure che ci guarderai e ci guiderai dal cielo accanto alla nostra madre celeste. Adesso non ci sono e non ci saranno più i tuoi scherzetti e i tuoi suggerimenti, per sempre impressi nella nostra anima e nel nostro cuore».

