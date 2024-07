Un dono d’amore di Caterina Murino all’oasi felina 

Tappa nell’oasi felina Amici felici di Tortolì per Caterina Murino. L’attrice, che con il suo staff ha iniziato una maratona durante la quale incontrerà i volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie al benessere di cani e gatti, è stata accolta dalla presidente dell’associazione Animalia, Luciana Carta, dalla direttrice dell’oasi felina, Floriana Pistone, e dal consigliere comunale con delega all’Ambiente, Riccardo Falchi. Murino era accompagnata da Fabrizio Pinna, reporter soprannominato “l’uomo dei nuraghi”, e dalla fotografa Alessandra Cossu, celebre per i suoi scatti per Sardegna Digit Library. Con l’attrice anche il compagno di origini francesi, Edouard Rigaud.

La comitiva ha consegnato alle responsabili dell’oasi tre maxi scatoloni contenenti cibo e lettiere destinati ai cento gatti che soggiornano nell’area di Monte Attu. «Sapevamo già da mesi di questa iniziativa ma abbiamo dovuto tenere il massimo riserbo perché Caterina voleva che tutto fosse perfetto» ha detto soddisfatta la presidente dell’associazione Animalia. «Lei è una persona molto precisa, attenta a tutto e sicura di ciò che fa e di ciò che dice». Il consigliere Falchi ha annunciato che il primo agosto si terrà una riunione in Comune per discutere sulla situazione dei gatti nella cittadina. ( ro. se. )

